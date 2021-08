I pugni fiammeggianti di Bad Dudes vs Dragon Ninja

Oggi purtroppo praticamente scomparsa - con l’eccezione di qualche nostalgica riproposizione - Data East è stata un’importantissima software house negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90 , capace di sfornare numerosi videogame da sala giochi di buona qualità. In particolare, nel 1988 si distingueva un certo Bad Dudes vs Dragon Ninja (o semplicemente "Dragon Ninja", com'era noto in Giappone e in diverse conversioni per sistemi domestici).

Un gioco con una trama decisamente particolare: un gruppo di pericolosi ninja (appunto, i Dragon Ninja) ha infatti rapito nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti (chiamato per l’occasione "Ronnie") e per liberarlo vengono ingaggiati due esperti di arti marziali di nome Blade e Striker, noti come Bad Dudes. Ci sarebbero tutte le premesse per un film d’azione di serie C degli anni ‘80 e invece quello che ci troviamo davanti è un gran bel picchiaduro a scorrimento che sembra un po' una versione super-aggiornata di Kung-Fu Master, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

I giocatori impersonano i due Bad Dudes - con l’opzione di giocare in coppia - attraversando sette livelli ricchi di ninja da malmenare. Un’interessante caratteristica di Dragon Ninja è il set di mosse a nostra disposizione che abbina ai classici calci e pugni anche altri attacchi da effettuare combinando l’uso dei pulsanti con le direzioni del joystick. Questo, unito alla velocità del gameplay, rende questo videogame particolarmente frenetico e divertente.

Inoltre un elemento caratterizzante è la possibilità di mantenere premuto il tasto del pugno per far infuocare il personaggio e rilasciare un cazzottone infuocato che colpisce a distanza e infligge molti più danni di un attacco normale: imparare le tempistiche giuste per caricare questo colpo nel bel mezzo dei frenetici combattimenti è una chiave di successo del gioco.

Da notare inoltre la particolarità di alcuni livelli: mentre in certi casi si cammina in strada o in una base sotterranea, altre volte ci troviamo a combattere sul rimorchio di un grosso camion, sul tetto di un treno in corsa o addirittura sui pattini di un elicottero (attenti a saltare troppo, eh?).

Immancabilmente al termine di ciascun livello ecco un super-ninja pronto a farci la pelle: tra questi proprio il boss del primo livello è nientemeno che Karnov, protagonista di un platform game di Data East del 1987 e che poi tornerà come boss finale nel divertente ma spudorato Fighter History, un clone di Street Fighter II finito addirittura in tribunale per la troppa somiglianza col gioco di Capcom.

Bello da vedere e da ascoltare, ancora meglio da giocare, Bad Dudes vs Dragon Ninja è un videogame che si incontrava molto di frequente nelle sale giochi dei primi anni ‘90 in Italia. Il suo buon successo ha anche portato a una certa quantità di conversioni per sistemi da casa tra le quali spiccano quella molto carina per NES, quella per Commodore 64 e quella per Amiga (afflitta però da qualche problema nell’esecuzione dei salti).

In caso voleste provarlo, Dragon Ninja è disponibile nella raccolta per Wii intitolata Data East Arcade Classic (purtroppo abbastanza introvabile) e soprattutto nella sua recente riedizione per Switch.

