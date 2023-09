Starfield, come sopravvivere ai pericoli dello spazio profondo

Prima di iniziare il vostro viaggio, tuttavia, farete bene a dare un’occhiata a guide e trucchi utili per scoprire il gioco di ruolo creato dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout.

LA SCELTA DEL BACKGROUND Dopo aver mosso i primi passi nell’universo di Starfield vi verrà chiesto di creare il vostro personaggio e, oltre all’aspetto fisico, dovrete scegliere anche il suo background. Avrete tante opzioni a disposizione ma, a differenza dell’estetica del personaggio che potrà essere modificata più volte, una volta selezionato il vostro background non potrete più cambiarlo e quindi dovrete sceglierlo con attenzione.

Non limitatevi solo a leggere la descrizione, ma soffermatevi anche sulle tre abilità che otterrete dopo averne scelto uno, così da poter sfruttarle al massimo in base al vostro stile di gioco. Un background come "Soldato" vi aiuterà a essere più efficaci con le armi da fuoco, "Diplomatico" invece vi darà modo di persuadere i personaggi che incontrerete e ottenere sconti dai commercianti, mentre con "Cyber Runner" sarete in grado di agire furtivamente e di borseggiare gli altri personaggi.

IGN

MAI APPESANTIRSI TROPPO Così come accade in altri giochi di ruolo sviluppati da Bethesda, anche in Starfield trasportare del peso in eccesso avrà tutta una serie di ripercussioni negative. Oltre a muovermi più lentamente, se sarete troppo pesanti consumerete più ossigeno quando vi sposterete e rischierete di subire un bel po’ di danni. Per evitare questa situazione vi suggeriamo di portare con voi solo gli oggetti necessari e quelli di valore, meglio ancora se il loro peso sarà basso.

Potrete inoltre sfruttare i vostri alleati per fargli trasportare il carico più pesante, senza dimenticare che sarà possibile usare la stiva della nave per immagazzinare oggetti, risorse ed equipaggiamenti che potrete comunque rivendere presso uno dei tanti negozi sparsi nella galassia.

I MILLE USI DELLO SCANNER Tra i tanti gadget a disposizione dei giocatori, lo scanner è uno di quelli più utili grazie alle sue numerose funzioni. Indispensabile per rilevare forme di vita di ogni genere sui pianeti esplorati, questo dispositivo può essere sfruttato anche per segnalare tutti i punti di interesse sulla mappa galattica e per capire quali risorse è possibile ottenere da determinati animali e piante.

L’utilizzo dello scanner però non si limita soltanto a quanto detto, in quanto potrete anche utilizzarlo per viaggiare rapidamente verso la vostra nave (a patto di non trasportare un peso superiore a quello consentito) o verso la superficie di un pianeta, anche se vi troverete nella sua orbita.

IGN

ABILITÀ PER OGNI STILE DI GIOCO Azioni come il borseggio, la scivolata e l’utilizzo del jetpack potranno essere eseguite soltanto dopo aver sbloccato le relative abilità, e per farlo dovrete salire di livello e sfruttare punti abilità ottenuti per avere accesso alle varie skill e potenziarle ulteriormente. Dal momento che non sarà possibile recuperare i punti già spesi, ogni volta che ne otterrete uno dovrete pensare bene a come utilizzarlo: il vostro obiettivo dovrà essere quello di investirli nelle abilità che meglio si adatteranno al vostro stile di gioco.

Tra le migliori da sbloccare e potenziare spiccano "Sistemi di controllo del targeting" per mirare manualmente alle componenti delle navi nemici, "Sicurezza" per scassinare le serrature di livello base e avanzato, e "Furtività" per abilitare un indicatore che vi permetterà di capire se gli altri personaggi potranno vedervi o meno quando tenterete di rubare qualcosa o di colpirli alle spalle.

I SEGRETI DEL COMBATTIMENTO SPAZIALE In Starfield lo spazio può essere un luogo affascinante e al tempo stesso molto pericoloso, anche a causa dei numerosi predoni che si aggirano tra i vari sistemi stellari. Per avere la meglio in un combattimento contro le altre astronavi è consigliabile aver sbloccato l’abilità Sistemi di controllo del targeting, poiché vi permetterà di mirare manualmente alle varie componenti del mezzo nemico e, disattivandone il motore, potrete anche agganciarlo e tentare un abbordaggio per impadronirvene.

Ricordate poi di spostare l’energia del reattore tra i vari sistemi difensivi e offensivi, tenendo a mente che gli scudi si possono rigenerare col tempo ma lo stesso non vale per i danni subiti dallo scafo. I laser si rivelano poi molto efficaci contro gli scudi della nave nemica, i missili invece possono infliggere tanti danni e le armi tradizionali sono infine perfette per danneggiare lo scafo delle astronavi ostili.

IGN

I VANTAGGI DEGLI ALLEATI Anche se nessuno vi vieterà di vivere la vostra esperienza di gioco in completa solitudine, sappiate che potrete contare su alcuni alleati che potranno supportarvi durante l’esplorazione dei pianeti (come nel caso del robot Vasco) e nei combattimenti. Nel corso dell’avventura incontrerete tanti compagni di viaggio, ciascuno con le sue abilità che potranno essere sfruttate anche quando sarete a bordo della nave.

In base alla missione affrontata potrete dunque optare per una squadra dotata di skill differenti, mentre gli alleati che non vi supporteranno in maniera attiva potranno comunque essere inviati a lavorare all’interno dei vostri avamposti sparsi in tutto il sistema stellare. Vale di nuovo la pena ricordare che, tra le tante cose, i compagni possono essere utilizzati anche per trasportare una buona quantità di oggetti al vostro posto.

UN UNIVERSO DI ATTIVITÀ Starfield è un gioco così vasto che vi terrà impegnati per intere settimane, soprattutto se siete amanti delle avventure fantascientifiche e avete un debole per le esplorazioni spaziali. Vi suggeriamo di godervi l’esperienza senza fretta e con il ritmo che ritenete più opportuno, cercando di prendere parte a tutte le attività che il gioco di ruolo ha da offrire, dalle missioni di recupero di materiali agli incarichi in cui dovrete dare la caccia a pericolosi criminali intergalattici.

Portare a termine tutti questi lavoretti vi permetterà di salire di livello rapidamente, ottenere equipaggiamenti sempre migliori e guadagnare una grande quantità di crediti.