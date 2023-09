Usa: uomo salva la sua famiglia da un incendio "grazie" a un videogame

Un giocatore californiano, sveglio nel cuore della notte per una vera e propria "maratona" di Starfield, è riuscito a mettere in salvo la famiglia quando il rogo è divampato

Ed è proprio il gioco di ruolo dello studio americano ad aver "salvato la vita" di un giocatore in California, dopo che un incendio aveva devastato il suo condominio mentre era impegnato in una sessione videoludica a tarda notte.

Il giocatore ha attribuito al gioco di ruolo per PC e Xbox il merito di aver salvato la vita della sua famiglia da un incendio che, secondo le notizie locali, è avvenuto nella città di Chico, a nord della California, arrivando purtroppo a mietere una vittima.

"Starfield ha salvato la mia vita e quella della mia famiglia", ha commentato l'utente "tidyckilla" in un post di Reddit, in cui descrive come una sessione di gioco durata tutta la notte del 31 agosto (giorno in cui, in alcuni paesi del mondo, è stato possibile giocare alla versione Accesso Anticipato di Starfield) gli abbia permesso di essere sveglio e vigile per reagire di fronte a un'esplosione avvenuta in un appartamento del suo condominio.

"Ho atteso questo gioco fin dalle prime indiscrezioni del 2015-2016", racconta il giocatore. "Avevo prenotato l'edizione Premium per giocare in anticipo rispetto al lancio e, la notte del 31 agosto, ho deciso di rimanere sveglio e giocare il più a lungo possibile per sperimentare questo nuovo universo. Alle 2:26 del mattino, mentre giocavo, ho sentito un'esplosione provenire dall'appartamento del mio vicino del piano di sotto".

L'uomo ha raccontato di essersi distaccato dalla partita solo dopo il boato dell'esplosione. "Quando ho aperto la porta ho visto le fiamme salire per le scale del nostro appartamento. Ho preso immediatamente mia moglie e il mio gatto, e ci siamo messi in salvo riportando solo delle lievi ustioni. Se non fossi stato sveglio a giocare a Starfield, mi sarei addormentato e saremmo morti tutti per l'inalazione del fumo. Voglio ringraziare il gioco per aver salvato me e la mia famiglia da un destino orribile".

"Un muro di fuoco saliva le scale, come si vede nelle foto", ha detto tidyckilla in un post successivo su Reddit, "Non riuscivo a vedere né a respirare per tutto il tempo e ho dovuto cercare un'uscita. L'allarme è scattato solo quando mia moglie ha aperto la porta per correre", ha commentato l'uomo dopo aver svelato alcune foto dell'incidente, dichiarando che lui e sua moglie avevano già intenzione di trasferirsi in Nevada, con l'incidente che ha accelerato i piani della coppia per il trasloco.

Secondo una delle emittenti locali, una persona è morta in seguito all'incendio negli appartamenti di Sheridan Manor, mentre tre persone intrappolate in una camera da letto al secondo piano sono state salvate grazie a una scala. Al momento, le cause del rogo sono oggetto di indagine.