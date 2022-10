Gotham Knights, sette consigli per diventare paladini della giustizia

Anche se questa volta non vestiremo i panni di Batman , ci saranno i quattro membri della sua Bat-famiglia a proteggere Gotham City: il quartetto di personaggi composto da Cappuccio Rosso , Batgirl , Robin e Nightwing avrà l’arduo compito di difendere la città dal crimine dopo la scomparsa dell'Uomo Pipistrello, morto in circostanze misteriose.

Difendere una città come Gotham non sarà un'impresa facile per i quattro vigilanti, ma potrete rendergli la vita più semplice seguendo le nostre dritte che vi trasformeranno in perfetti eroi mascherati.

QUESTIONE DI ALLENAMENTO - Nei primi istanti di gioco di Gotham Knights troverete un dettagliato tutorial ad attendervi, che vi guiderà alla scoperta delle meccaniche di gameplay e non solo. Nel caso vi fosse sfuggito qualcosa non disperate: potrete infatti accedere al Batcomputer e consultare in qualsiasi momento il Database, che vi fornirà informazioni di ogni genere relative al funzionamento di ciascuna dinamica di gioco.

Una volta sbloccato il Campanile (che fungerà da quartier generale) potrete recarvi nell’area di addestramento, che vi consentirà di fare pratica con ciascun eroe e di padroneggiare alcune tecniche di base e avanzate incentrate sul combattimento corpo a corpo o dalla distanza, ma anche schivate e contrattacchi che si riveleranno utili nel corso dell’avventura.

EQUIPAGGIAMENTO SEMPRE AL TOP - Nel corso delle missioni otterrete tantissime risorse da convertire in equipaggiamenti sempre più potenti utilizzando il banco di lavoro, una postazione all’interno della base operativa che permette di creare una vasta gamma di potenziamenti per gli eroi. Per realizzare quelli più rari e potenti avrete però bisogno di un numero piuttosto alto di materiali, ottenibili sconfiggendo i nemici durante le pattuglie e aprendo delle speciali casse sparse per tutta Gotham City.

In ogni caso, anche se le risorse sono abbondanti farete bene a non sprecarle per creare equipaggiamenti superflui o non all’altezza di quelli che già possedete, senza dimenticare che inoltre potrete smantellare gli oggetti di cui non avrete bisogno per ricevere in cambio altri materiali da investire in nuovi equipaggiamenti.

QUATTRO EROI PER TUTTE LE NECESSITÀ - Ora che Batman è passato a miglior vita, toccherà ai suoi quattro eredi sgominare il crimine tra le strade di Gotham. Potrete scegliere di volta in volta con quale paladino della giustizia scendere in campo optando tra Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso, ciascuno dei quali esperto in uno stile di combattimento tra kickboxing, kali, gun kata e wushu, ma anche specializzato in uno stile di gioco particolare.

Potrete focalizzarvi su un singolo eroe e potenziarlo al massimo, oppure affrontare le missioni e i pattugliamenti con un personaggio sempre diverso. Gotham Knights permette di passare da un combattente all’altro solo nella fase diurna nel quartier generale, avvicinandovi al costume dell’eroe che intendete utilizzare di volta in volta.

FATE UN BUON USO DEI PUNTI ABILITÀ - Combattere il crimine sarà anche faticoso ma verrete comunque ben ricompensati per le vostre buone azioni, ricevendo ad esempio un punto abilità ogni qualvolta salirete di livello. Potrete spenderli per sbloccare abilità attive e passive che vi aiuteranno nel corso dell’avventura, ma dovrete comunque utilizzarli con intelligenza e non sprecarli per ottenere vantaggi che poi non sfrutterete al meglio.

Lo stesso discorso si applica alle Abilità slancio, potenti attacchi offensivi e difensivi da sfoggiare in combattimento per sbarazzarsi dei criminali dopo aver riempito una speciale contatore. Ogni eroe possiede una propria serie di Abilità slancio, da sbloccare completando delle sfide e portando a termine gli incarichi principali della storia. Inoltre, i punti abilità e Slancio ottenuti da un singolo personaggio verranno condivisi anche con gli altri, così da passare da un eroe all'altro e sbloccare immediatamente i potenziamenti che preferite.

I VANTAGGI DELLA FURTIVITÀ - Prendere velocemente confidenza con il sistema di combattimento di Gotham Knights è un buon modo per completare le missioni senza grosse difficoltà, considerando che a differenza degli altri giochi di Batman di Rocksteady Studios dovrete fare a meno della parata e del salto. Potrete invece fare affidamento su una schivata che, se eseguita col giusto tempismo, vi darà l’opportunità di contrattaccare e di riempire rapidamente l’indicatore dell’Abilità slancio, mentre per allontanarvi da una lotta troppo impegnativa dovrete invece sfruttare il rampino e lanciare automaticamente una granata fumogena.

Quasi sempre vi ritroverete in inferiorità numerica, ma avanzando di soppiatto riuscirete a mettere al tappeto un bel po’ di nemici e sconfiggere il resto senza grossi problemi. Non dimenticate poi di sfruttare a vostro vantaggio barili esplosivi e generatori elettrici, facendoli esplodere o effettuando una presa su un avversario da scaraventare contro il pannello.

LIBERTÀ DI ESPLORAZIONE - Il metodo più efficace per ottenere punti esperienza e risorse è sicuramente quello di esplorare Gotham City da cima a fondo, e per farlo potrete contare sulla Batcycle per sfrecciare su strada o utilizzare il rampino per spostarvi rapidamente da un edificio all’altro, ma non mancherà anche la possibilità di sfruttare il viaggio rapido per fare ritorno al quartier generale.

Oltre a recuperare collezionabili e imbattervi in crimini che vi ricompenseranno per bene una volta sventati, scandagliare gli scenari di gioco vi permetterà di scovare delle casse all’interno della quale otterrete i materiali per creare nuovi equipaggiamenti per i vostri eroi. Non dimenticate dunque di aprire spesso la mappa e dare un’occhiata dalle attività disponibili, così da scegliere se dedicarvi agli incarichi principali o combattere liberamente i criminali che mettono a soqquadro la famosa metropoli dei fumetti DC.

COMBATTERE IL CRIMINE IN COMPAGNIA - In attesa dell’aggiornamento che introdurrà la possibilità di giocare insieme ad altri tre giocatori, potrete comunque avviare la modalità cooperativa e combattere il crimine in compagnia di un amico e di raddoppiare la dose di divertimento, così come avere più probabilità di dare una bella lezione ai cattivi che infestano le strade di Gotham City.

Partecipando a una sessione altrui non otterrete alcun tipo di progresso per quanto riguarda la campagna, mentre se sarete voi a ospitare un match online allora potrete avanzare nella storia principale. Dal menu Privacy avrete poi modo d'impostare alcune opzioni e decidere chi potrà invitarvi, oppure se rendere o meno privata la vostra sessione di gioco.

