Stich, l'arte del ricamo ai tempi di iPhone

Un rilassante videogame per mobile per divertirsi con l'uncinetto... senza pungersi le dita

L’idea del gioco è mostruosamente semplice: ogni livello è una figura divisa in quadratini, e in alcuni di questi quadratini sono presenti dei numeri.

Il vostro obiettivo è capire come colorare completamente la figura, evidenziando righe o colonne lunghe quanto il numero contenuto - un "3" indica una riga o una colonna di tre quadratini, per esempio. Le righe vanne evidenziate passandoci semplicemente sopra il dito, un sistema molto intuito su schermi touch. Per rendere ancora più immediato il tutto, non si possono colorare forme irregolari come i tetramini del Tetris, ma solo aree rettangolari o quadrate. Impossibile sbagliare.

Sembra un puzzle semplice, e in effetti supererete la prima manciata di livelli con una facilità quasi imbarazzante. Dopodiché, una volta imparate le regole del gioco, Stich diventa un vero puzzle e bisognerà spremersi le meningi per capire come incastrare le colonne e le righe con i numeri. C'è solo una soluzione reale per livello, ma molte possibilità di sbagliare, ritrovandosi con una colonna da "4" troppo corta o una da "2" troppo lunga. È, come detto, l'incrocio tra Sudoku, Tetris e Campo Minato in cui sono presenti elementi dei tre giochi.

Stich è un gioco riflessivo e calmo, che non mette fretta e non vi corre dietro in alcun modo: potrete rifare un livello tutte le volte che vorrete, senza penalità di alcun tipo. A essere proprio fiscali, manca un sistema d'aiuto, ma c'è anche da dire che è possibile avanzare nel gioco senza avvertire questo pressante bisogno. Imparare le meccaniche principali non richiede più di qualche secondo, e poi si resta "attaccati" al gioco per settimane, sfoderando lo smartphone quando si hanno anche solo dieci minuti tra una fermata e l'altra.

Stich è incluso all'interno di Apple Arcade, il servizio "all you can play" della casa di Cupertino (noi lo abbiamo provato su iPhone 14) che permette di scaricare e installare centinaia di giochi senza spendere un centesimo extra e senza fastidiose pubblicità. Nel nostro test, abbiamo completato le prime due serie di ricami ma prevediamo di tenerlo per un bel po' sul nostro smartphone.