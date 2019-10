Giocatori uniti: cross-play e cross-save sono le scelte giuste per il mondo dei videogames

Per quanto il mondo dei videogiochi sia purtroppo storicamente caratterizzato dalla divisione in tante piattaforme diverse , negli ultimi anni è possibile notare un generale sentimento di unione che sta portando a interessanti sviluppi. Cominciano a diventare sempre meno rari, infatti, i giochi che permettono di giocare in multiplayer online anche tra giocatori che usano diverse piattaforme . E parliamo di titoli di una certa rilevanza, nel panorama videoludico attuale. Come Fortnite , ad esempio, uno dei free to play più diffusi in assoluto nella sua modalità Battle Royale.

Il gioco di Epic Games è infatti disponibile per PS4, Xbox One, Switch, Windows, macOS, Android e iOS, e permette il cross-play tra tutte queste piattaforme. La stessa cosa succede con Rocket League (PC, PS4, Xbox One, Switch) e Dauntless (PC, PS4, Xbox One) e altri giochi indie e/o free-to-play, come Smite e Paladins.

Per molti giocatori, insomma, sta diventando sempre più normale pensare al multiplayer con i propri amici che sono in possesso di piattaforme diverse. E l’abitudine al cross-play si sta diffondendo soprattutto tra i più giovani, se pensiamo, ad esempio, al target di Fortnite, ma anche a quello di Minecraft, che al momento offre il cross-play su tutte le piattaforme tranne che su PS4.

Finora, però, non era mai capitato di poter godere del cross-play anche con i cosiddetti giochi tripla-A. Ci pensa Call of Duty: Modern Warfare a rimediare. Il nuovo episodio della famosissima serie di sparatutto in soggettiva prodotta da Activision, in arrivo il prossimo 25 ottobre, supporterà infatti il cross-play tra tutte le piattaforme su cui girerà: PC, PS4 e Xbox One. E lo farà anche in modo profondo e articolato, con tanti strumenti e possibilità per i giocatori.

Sarà necessario creare un account Call of Duty per attivare il cross-play, dopodiché sarà possibile sia incontrare giocatori di tutte le piattaforme, sia (e questa è la cosa più importante) organizzarsi con i propri amici che giocano su piattaforme diverse. Sarà infatti possibile creare gruppi e buttarsi insieme in tutte le modalità del gioco. Infinity Ward, lo sviluppatore che da sempre cura la saga Modern Warfare, ha assicurato che i contenuti post-lancio saranno sincronizzati tra PC, PS4 e Xbox One, proprio per permettere costantemente il cross-play tra queste piattaforme.

Rimanendo nel campo dei tripla-A, anche Destiny 2 dice la sua per quanto riguarda l’unione tra più piattaforme. In questo caso non con il cross-play, ma con un’altra funzione interessante: il cross-save. Attivando questa opzione sul sito di Bungie, i giocatori hanno la possibilità di conservare i progressi dei propri personaggi anche passando da una piattaforma all’altra. In questo modo, chi ha amici sparsi tra PC, PS4 e Xbox One, può comunque scegliere di giocare a volte con gli uni e a volte con gli altri. A patto di avere il gioco installato su tutte le piattaforme (ma una parte corposa di Destiny 2 è gratuita).

Dal mio punto di vista, è esattamente così che dovrebbero funzionare sempre le cose. cross-play e cross-save dovrebbero essere sempre presenti in tutti i giochi con modalità multigiocatore. E anche il cross-buy (la possibilità di pagare il gioco una volta sola e averlo disponibile su qualsiasi piattaforma) non sarebbe male, a dirla tutta. Spero quindi che gli esempi di Fortnite e degli altri free-to-play, ma soprattutto di tripla-A come Modern Warfare e Destiny 2, siano sempre più presi in considerazione anche dal resto dell’industria.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!