Fortnite: Capitolo 2, dove trovare e come accedere alle nuove camere blindate della Stagione 2

Cinque nuove aree sono state introdotte per la stagione 2 del secondo capitolo di Fortnite . Ognuna di queste appare sulla mappa con il proprio nome e contiene una speciale camera blindata. Qui sotto trovate alcune preziose informazioni su queste zone e su come arraffare i tesori nascosti al loro interno.

L’Isola Squalo

Basta un’occhiata per capire che il nome non è stato scelto per caso. “L’isola squalo” è il nome in codice per questa villa costruita sull’isola nell’angolo nord-ovest della mappa, indicata dalla freccia rossa nell’immagine qui sopra.

Si può accedere sia all’area superiore, sia a quella inferiore (passando, in questo caso, dalla bocca dello squalo).

Lo Yacht

Lo Yacht è… beh, uno yacht! Indicata dalla freccia viola nella mappa qui sopra, la nave è attraccata alle coste a nord-est dell’isola, e ha al suo interno cinque diversi piani da esplorare.

Se avete bisogno di una pausa dalla monotonia dell’isola di Fortnite, questa imbarcazione può fare al caso vostro (e troverete anche un paio di tesori ad attendervi).

L’Agenzia

Si tratta del quartier generale dei nostri beniamini per questa stagione, segnalata in arancione nella mappa di cui sopra.

Posta al centro dell’isola, l’Agenzia è piena zeppa di sale da scoprire e segreti da rivelare.

La Grotta

Questa nuova area è una fabbrica sotterranea, collocata lungo il fianco est della mappa e segnalata dalla freccia blu sulla mappa che trovate più in alto.

Al momento non è chiaro per cosa sia stata costruita, ma molto probabilmente è un quartier generale per un’organizzazione top secret. Andate a darci un’occhiata per scoprire di più!

La Trivella

Simile a una delle piattaforme per estrarre il petrolio dalle profondità del mare, la Trivella è situata a largo della costa a sud-ovest, indicata dalla freccia gialla sulla mappa in alto.

Questa struttura isolata sembra essere di proprietà di una compagnia nota con il nome “Spillexx”, come si nota dai numerosi container sparsi in giro con sopra il loro logo.

Che cosa sono le camere blindate?

Queste aree segrete si trovano all’interno di ognuna delle nuove aree di cui vi abbiamo appena parlato. Per accedere a queste camere blindate e ottenere delle ricompense interessanti, i giocatori devono ottenere una chiave sconfiggendo un miniboss presente nella zona.

Ognuno di questi nemici può contare anche su un certo numero di scagnozzi, ma tenete presente che non siete obbligati a sbarazzarvi di tutti per ottenere la chiave: vi basterà (si fa per dire) avere la meglio sul pezzo grosso. Qui di seguito trovate la lista dei miniboss divisi per area:

- Isola Squalo - Skye

- Lo Yacht - Miaoscolo

- L’Agenzia - Mida

- La Grotta - Bruto

- La Trivella - Nitroglicerina

Una volta sconfitti, raccogliete la loro chiave e localizzate la camera blindata.

Adesso non vi resta altro che mettervi in coda per una nuova partita e andare ad esplorare queste aree della nuova stagione di Fortnite!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!