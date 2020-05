Final Fantasy 7 Remake, guida al sistema di combattimento

Ventitré anni dopo il capitolo originale, Final Fantasy 7 Remake ha conquistato i cuori degli appassionati con un mix di tradizione e innovazione che è riuscito a convincere anche i più scettici. In questa guida, affronteremo nel dettaglio alcuni degli aspetti più importanti del nuovo sistema di combattimento del remake, dandovi i consigli essenziali per uscire vincitori dagli scontri più duri.

Alternate spesso il personaggio attivo, con criterio

I personaggi manovrati dall’IA riempiono la barra ATB molto lentamente, quindi ricordatevi di passare di tanto in tanto ai compagni con l’indicatore quasi vuoto: anche se non vi sono utili in quel momento, potete sferrare qualche attacco base e tenere da parte la loro riserva ATB per quando davvero vi serviranno. Uno dei momenti migliori per cambiare personaggio è durante l’esecuzione di un’abilità o una magia, così da poter sfruttare l’intervallo delle animazioni per far agire anche il resto del gruppo.

Sfruttate i punti di forza di ogni personaggio

Cercate di definire il ruolo che ogni personaggio svolge nel vostro gruppo. Cloud, per esempio, può specializzarsi sia nell’attacco in mischia, sia in quello magico – a seconda dell’arma che scegliete di equipaggiare. Tifa può infliggere danni enormi in poco tempo ed è generalmente il personaggio da scegliere quando un nemico è stremato (e può anche facilmente aumentare la percentuale di danno ricevuto dal malcapitato anche dagli altri compagni).

Barret è ottimo per combattere a distanza, è resistente ed è in grado di riempire la barra ATB molto velocemente, e questo lo rende un ottimo personaggio per le situazioni di emergenza. Aerith, infine, è ovviamente la migliore combattente magica, dotata della riserva di MP generalmente più grande e del valore di attacco magico più elevato.

Tenete a mente i tempi di lancio delle magie

Questa è una cosa molo importante da ricordare in Final Fantasy 7 Remake: le magie non sono istantanee. Più forte è l’incantesimo, più tempo prenderà l’animazione. Se venite colpiti durante questo intervallo di tempo, non solo perderete l’ATB utilizzata, ma anche gli MP! Prima di utilizzare una magia, analizzate la situazione sul campo di battaglia per capire se qualche avversario è in grado di bloccarvi. Non abbiate paura di utilizzare, in caso di necessità, versioni più deboli della stessa magia.

Usate Analisi per scoprire le debolezze del nemico e come stremarlo più facilmente

La materia Analitica è una delle più importanti del gioco, perché permette di capire com’è meglio comportarsi in combattimento contro i vari nemici. Quando state esplorando una nuova area, equipaggiatela sempre a uno dei personaggi del gruppo, almeno finché non avrete analizzato le varie specie che infestano la zona. Se venite sconfitti da un boss di cui avete già raccolto informazioni, ricordatevi di rimuovere Analitica per far spazio a qualcosa di più utile (ricordatevi che potete avere di nuovo accesso alla pagina di Analisi premendo il touchpad).



Sfruttate al meglio la materia Estensiva

Nel Final Fantasy 7 originale, la materia All era una delle più utili del gioco, dato che permetteva di estendere a tutti gli alleati (o a tutti i nemici) gli effetti di una data materia. Nel Remake ha cambiato nome, ma la sostanza è la stessa: si trova nel capitolo 9, in uno dei rompicapo con le braccia robotiche. Dato che ne avrete a disposizione soltanto una, scegliete con cura a cosa assegnarla, anche a seconda degli scontri che dovete affrontare: certe volte è utile avere una fonte di danno ad area, altre invece fa comodo avere una barriera per tutti a portata di mano, oppure una cura di massa!

Memorizzate i significati delle icone dei vari status

Perdete qualche minuto nel manuale presente nel menu di gioco per semplificarvi la vita. Imparerete gli effetti delle varie alterazioni di stato, che altrimenti potrebbero cogliervi alla sprovvista. In particolare, fissatevi bene in testa l’icona di Reflex, perché quando il nemico si protegge con questa tecnica non solo diventerà completamente immune alle magie, ma queste rimbalzeranno per poi colpire chi le aveva lanciate… e gli effetti sono devastanti.

Sbloccate le abilità delle armi e sperimentate

Ogni arma è accompagnata da una precisa abilità, che può essere appresa utilizzandola un certo numero di volte in battaglia. Ognuna di esse ha un preciso utilizzo e impararle tutte aumenta le vostre possibilità in combattimento; nel caso di Cloud, il Colpo Audace è ottimo contro i nemici stremati, mentre quello a Catena è perfetto quando si è circondati da più avversari. Ogni tecnica ha i suoi punti di forza: imparandole tutte avrete modo di dire la vostra in ogni situazione.

