Coronavirus: la community di Final Fantasy commemora la morte di un giocatore con una marcia virtuale

La pandemia da Codiv 19 sta mietendo migliaia di vittime. Sebbene anziani e immunodepressei rappresentino la fascia più a rischio, ciò non significa che i soggetti più giovani siano immuni al contagio. Sfortunatamente, tra le tante storie struggenti legate al lunghissimo elenco dei decessi, va ad annoverarsi anche quella di un giocatore di Final Fantasy XIV , la cui vita è stata prematuramente interrotta dalla malattia e che i suoi amici, insieme all'immensa community del gioco, hanno deciso di onorare in rete con una marcia commemorativa .

A dare notizia è stato un tweet di Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, il quale ha condiviso questa bellissima iniziativa sul suo profilo. Stando a diverse informazioni rimbalzate nella rete, dopo averne confermato la morte, gli amici di questo utente hanno deciso di onorarne la memoria organizzando un funerale all'interno del gioco stesso e poter celebrare tutte le bellissime avventure vissute insieme.

I giocatori si sono uniti dunque in un corteo funebre che ha toccato diverse tappe di Final Fantasy XIV, in cui i personaggi di ognuno erano vestiti di nero in segno di lutto e avevano con sé degli ombrelli blu per distinguersi tra loro.

Man mano che la marcia procedeva, un numero sempre più consistente di giocatori si è unito al gruppo originario fino a quando non è stata raggiunta una zona fluviale dove il corteo ha arrestato la sua marcia di fronte a un albero secolare e osservato un minuto di silenzio in onore dell'amico scomparso.

Questa è solo una delle tante toccanti iniziative partite dalla rete e dai videogiochi, settore che purtroppo è stato intaccato come tanti altri dalla scomparsa di tantissime persone. Purtroppo, anche in questo caso si tratta di un gravoso "Game Over" in cui non si può premere nuovamente il tasto "Start" per ripartire.

