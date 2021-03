FIFA 21 Ultimate Team: Morata è più di una certezza

Mentre la Champions e l'Europa League si avviano a completare il tabellone degli ottavi di finali, a risollevare gli animi delusi dei tifosi bianconeri ci pensa EA con la ventiquattresima Squadra della Settimana : il capitano è uno dei totem del Real Madrid, il brasiliano Casemiro (91) . Il modulo è come sempre l'imprescindibile 3-4-3: per completare il dream team questa settimana servono un po' più di un milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo uno dei grandi protagonisti del leggendario Leicester City di Ranieri: il portiere danese Kasper Schmeichel (86). Il figlio della leggenda del Manchester United Peter Schmeichel ritorna protagonista in FUT con la prima carta nera stagionale: 40mila crediti per uno dei migliori portieri della Premier League.

La linea difensiva proposta da EA è tutta da scoprire: Luke Shaw (86) del Manchester United, Jordi Alba (88) del Barcellona e Pavel Kaderábek (83) dell'Hoffenheim. Tre difensori davvero veloci e votati all'attacco: il migliore è senza dubbio l'esterno della Repubblica Ceca che milita in Bundesliga (20mila crediti). L'inglese dei red devils e lo spagnolo dei blaugrana sono due ottimi giocatori ma costano davvero tanto, troppo: 110mila crediti il primo, 120mila crediti il secondo.

In mezzo al campo spicca la solidità della coppia composta da Casemiro (91) e Kevin Kampl (84), mentre sulle fasce l'estro di Lorenzo Insigne (88) e le geometrie di Leon Goretzka (87). Una mediana davvero particolare e capace di regalare grandi giocate e una buona protezione alla difesa: il migliore dei quattro è senza dubbio il centrocampista del Bayern Monaco Goretzka, un giocatore capace di creare, segnare e difendere come pochi altri in FUT. Purtroppo non costa poco: la sua quotazione si aggira sui 160mila crediti! Anche il brasiliano del Real Madrid è un discreto affare, nonostante una valutazione che si aggira sui 110mila crediti. Per quanto riguarda il fantasista del Napoli di Gattuso non c'è molto da aggiungere: in attacco è devastante ma è troppo leggerino per gli standard di FUT (siamo sui 110mila crediti). Da evitare invece il mediano del Lipsia Kampl: c'è molto meglio in giro alla stessa cifra (20mila crediti).

In attacco il tridente composto da Álvaro Morata (87), Harry Kane (90) e Riyad Mahrez (87) è una primizia assoluta per FUT: il migliore del terzetto è proprio il bomber del Piemonte Calcio/Juventus che per meno di 60mila crediti garantisce gol in quantità industriale. L'uragano di Mourinho non convince più di tanto in questa seconda carta nera stagionale (90mila crediti), così come il fantasista di Guardiola (109mila crediti).

In panchina e in tribuna i giocatori più interessanti da tenere d'occhio questa settimana sono il brasiliano Romário Ricardo da Silva (83), l'israeliano Eran Zahavi (86) e il canadese Jonathan David (81).

VUOI GULLIT? ALLORA PAGA! - La piaga "coin seller" è ben conosciuta dai veterani di FUT anche se negli ultimi anni è stata arginata (ma non eliminata) da EA. Qualche giorno fa su Twitter abbiamo scoperto che qualche dipendente di EA si è messo a vendere "Icone" (e altre carte rare non scambiabili) in cambio di denaro: l'EAGate (è stato ribattezzato così in rete) forse metterà la voce fine al mercato nero che affligge FUT da anni.

La stessa EA ha condannato questo comportamento e ha avviato subito un'indagine approfondita come si può leggere nel comunicato ufficiale pubblicato sui principali social. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni: vi terremo aggiornati!

