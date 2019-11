FIFA 20 Ultimate Team: CR7 meraviglia!

Settimana scorsa c'era Lionel Messi (95) nel dream team di EA, questa volta è il turno dell'altro alieno Cristiano Ronaldo (94) . Servono quasi 4 milioni di crediti per completare una formazione (modulo 3-4-3) super offensiva con il fenomeno portoghese, l'uragano Kane e il mago Hazard. Scopritela nella nostra rubrica Mondo FUT .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Direttamente dal “Piemonte Calcio” si passa al Milan: Gianluigi Donnarumma (86) è il prescelto. La prima carta nera del portierone rossonero piace e non poco: peccato sia caruccio, circa 36mila crediti. Tanti se consideriamo che Samir Handanovic (88) viene via per meno di 20mila crediti.

La difesa presenta un terzetto del tutto inedito: Nicolás Otamendi (85), Nico Elvedi (82) e Stefan Lainer (81) sono alla prima apparizione stagionale. L'argentino del City è un veterano della Premier League, mentre la coppia di difensori del Borussia Mönchengladbach è tutta da scoprire. Si tratta di tre buoni giocatori con caratteristiche e quotazioni diverse. Lo svizzero Elvedi ha un ottimo rapporto qualità/prezzo (circa 10mila crediti), così come il suo compagno di squadra, l'austriaco Lainer. Il fortissimo difensore di Guardiola invece costa un filo in più (15mila crediti) ed è un po' troppo lento: c'è di meglio in giro.

Il quartetto di centrocampo è una piacevole sorpresa, soprattutto nel mezzo: la tecnica sopraffina di Toni Kroos (89) si sposa con la forza bruta di Thomas Partey (84). Ai lati troviamo lo scozzese John McGinn (84) e il norvegese Ole Kristian Selnæs (81), due giocatori interessanti. Del regista del Real Madrid c'è poco da aggiungere: tecnica straordinaria, controllo di palla da urlo e una lentezza che fa cazzotti con le veloci praterie di FUT. Per chi ama il bel gioco il tedesco è un acquisto imprescindibile, nonostante una quotazione alta (35mila crediti). Il ghanese dell'Atletico Madrid invece è il classico centrocampista da piazzare davanti alla difesa: 28mila crediti sono una cifra spendibile. Lo scozzese dell'Aston Villa McGinn può essere una bella scommessa (23mila crediti), mentre il centrocampista norvegese Selnæs no: lasciatelo dov'è.

Un attacco con Cristiano Ronaldo (94), Eden Hazard (92) e Harry Kane (91) è pura fantascienza. Il portoghese ha una quotazione da alieno (più di 2 milioni di crediti), mentre il fantasista belga e il bomber inglese vengono via a prezzi più umani: 700mila crediti per il primo, 120mila crediti per il secondo.

In panchina e in tribuna i grandi affari non mancano: consigliati il "nostro" Nicolò Zaniolo (80), il bomber nigeriano Victor Osimhen (80) e il centrocampista della Repubblica Ceca Alex Král (80).

NUOVO TORNEO IN ARRIVO – EA ha annunciato che da marzo 2020 la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Recopa saranno disponibili in FUT e in altre modalità di FIFA 20. E dal 7 all'8 marzo 2020 i migliori otto sfidanti su PlayStation 4 e Xbox One potranno partecipare al Grand Final del torneo eLibertadores, una nuova prova delle Global Series che offrirà un montepremi di 100mila dollari.

