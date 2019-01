FIFA 19 Ultimate Team: Eriksen brilla sempre di più!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 17 – Con la Serie A ancora ferma ai box, a monopolizzare la nuova Squadra della Settimana sono soprattutto Premier League e Liga. La stella assoluta è il danese Christian Eriksen (91) , il favoloso “tuttocampista” del Tottenham di Pochettino oggetto dei desideri di Florentino Perez e del suo Real Madrid. Il “dream team” numero 17 della stagione è sorprendentemente economico: per completarlo basta un milione di crediti! A difendere la porta della Squadra della Settimana troviamo Sergio Asenjo (87) , portiere del Villarreal. In Liga i numeri uno non mancano e tra Courtois (90) , Navas (87) , ter Stegen (89) e Oblak (90) le alternative sono alla portata di tutte le tasche. Asenjo come rapporto qualità prezzo (circa 40.000 crediti) se la può giocare con il duo del Real Madrid (Courtois/Navas) anche se sua maestà De Gea (91) rimane inarrivabile. La difesa è completamente inedita e il trio Sakho (83)/Raúl (83)/Lindelöf (82) è tutto da scoprire. Il francese del Crystal Palace offre solidità fisica a un prezzo economico (15.000 crediti). Il brasiliano del Braga Raúl non è altro che un centralone roccioso ma super lento (13.000 crediti). Molto più interessante è il difensore/centrocampista del Manchester United Lindelöf, molto versatile e capace di giocare in più ruoli in mezzo al campo: per 12.000 crediti può essere un buon investimento.

Il poliedrico Fernandinho (87) è il perno del centrocampo della Squadra della Settimana. Il tuttofare di Pep Guardiola costa 100.000 crediti, una cifra importante. Il gettonatissimo Fabinho (85) viene via per molto meno (circa 40.000 crediti) e ha un rendimento migliore: consigliamo di puntare sul mediano di Klopp. Il brasiliano Arthur (84) è un buon centrocampista con una quotazione – sulla carta – non proibitiva: 20.000 crediti sono tantini ma il ragazzo non è male. Il fenomenale Eriksen sa fare tutto dalla mediana in su: con 400.000 crediti acquista un fuoriclasse capace di segnare gol importanti e di passare il pallone in modo sublime. Lo spagnolo Santi Cazorla (85) è finalmente rinato nel Villareal dopo gli innumerevoli problemi fisici che lo hanno perseguitato negli ultimi anni: non è velocissimo ma il controllo di palla è degno del leggendario Xavi e il prezzo super economico (25.000 crediti)!



In attacco l'ex interista Marko Arnautovic (86) si conferma come una delle bestie più apprezzate di FUT: per 75.000 crediti si acquista un ariete capace di spostare i difensori e di impallinare i portieri avversari con un tiro da top player. Un giocatore altrettanto immarcabile è il bomber Haris Seferovic (82), attaccante del Benfica. Pur non avendo la tecnica di Arnautovic lo svizzero sfrutta un fisico devastante per segnare di testa con continuità e gonfiare la rete a ripetizione con il suo collaudato sinistro. Non è particolarmente resistente: per 12.000 crediti si compra un buon cambio. Molto interessante è anche Willian José (85), l'attaccante della Real Sociedad che è dotato di ottima tecnica, buon tiro, gran fisico e prezzo interessante (24.000 crediti). Se solo fosse un po' più veloce...



In panca e in tribuna i nomi da seguire sono quelli del difensore brasiliano del Porto Éder Militão (81), del centrocampista polacco dell'Hull City Kamil Grosicki (80) e dell'attaccante australiano del Sydney Alex Brosque (76).