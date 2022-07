Fall Guys, trucchi e strategie per sbaragliare la concorrenza

Un grande successo per il party game multiplayer, divenuto subito uno dei giochi più apprezzati dell’estate. Divertente e accessibile a tutti, Fall Guys resta però un’esperienza videoludica molto competitiva ed è per questo che abbiamo pensato di regalarvi questi preziosi e utili consigli.

Se è vero che la pratica rende perfetti, allo stesso modo conoscere a memoria le scorciatoie e gli ostacoli dei percorsi di Fall Guys fornisce vantaggi che alla lunga possono fare la differenza per la conquista della vittoria finale. Col passare delle ore capirete il funzionamento delle varie tipologie di round e le dinamiche di gioco, inoltre avrete modo di ricordare il posizionamento delle infide trappole e qual è il migliore tragitto da percorrere per arrivare velocemente in fondo al percorso. Nel caso vi capiti di essere eliminati potete sempre osservare gli altri contendenti, così facendo potrete scoprire i segreti dei giocatori più esperti.

Il tempismo è fondamentale in un gioco come Fall Guys, dove

spesso perdere tempo prezioso equivale a dire addio alle possibilità di vittoria

cercate sempre di giocare d’anticipo

. Per tale ragione ogni salto va eseguito al momento giusto, stesso discorso per il superamento di alcuni ostacoli come le porte girevoli che si attiveranno o disattiveranno dopo un certo periodo di tempo. Più in generale,in modo da non farvi cogliere impreparati. Tuttavia, la troppa fretta e una certa frenesia possono portarvi a compiere degli errori tali da pregiudicare la vittoria della sfida finale o il passaggio al round successivo.

Nella maggior parte dei round di Fall Guys non dovrete fare altro che spostarvi lungo il percorso e saltare, due azioni molto basilari e non troppo complicate da eseguire. Ci sono però

situazioni in cui è consigliabile effettuare un tuffo in avanti

la spinta permette di coprire una distanza relativamente breve

, così da ottenere un notevole vantaggio per superare un ostacolo o per tagliare velocemente la linea del traguardo. Ovviamente prima di lanciarvi dovete valutare bene la situazione, considerando che. Un’altra tecnica che si rivela molto utile è quella che permette di afferrare il bordo di uno ostacolo per scavalcarlo, mentre in determinati round potrete sfruttarla per aggrapparvi a piattaforme in movimento o trapezi che si spostano avanti e dietro.

Se ancora non avete memorizzato la conformazione delle arene, una buona idea potrebbe essere quella di

seguire gli altri giocatori e cercare di restare vicini a quelli che vi sembrano più esperti

. Nei round di Door Dash potrete seguire alla lettera questo consiglio, aspettando che siano i giocatori più temerari a scovare la porta giusta mentre voi e gli altri “attendisti” potrete approfittare della situazione senza finire bloccati in una porta infrangibile. Certe volte, invece, restare troppo attaccati ad altri sfidanti potrà causarvi qualche grattacapo tra cadute di gruppo, spintoni, trattenute e scontri fortuiti.

Non sempre il percorso più breve si rivela quello migliore

potrete imboccare una scorciatoia e tentare il tutto per tutto

, soprattutto se il percorso è disseminato di ostacoli tutt’altro che semplici da superare. Infatti, solitamente le scorciatoie vengono scelte dai giocatori con tanta esperienza e buoni riflessi, essendo così piene di insidie che non di rado finiscono per rallentarli invece di aiutarli a risparmiare tempo e fatica. Nel caso abbiate invece avete un disperato bisogno di recuperare terreno con ogni mezzo a disposizione, alloraper qualificarvi al round successivo.

Fall Guys propone anche diverse

modalità a squadre, dai due ai quattro giocatori

potrete sfruttare la chat vocale per comunicare con il resto del team

, che permettono di gareggiare insieme ai propri amici o perfetti sconosciuti. Indubbiamente c’è più gusto e divertimento a giocare in compagnia, senza dimenticare che di solito affrontare i round in gruppo aumenta considerevolmente le probabilità di vincere una partita. Per contribuire al successo della vostra squadra dovrete ottenere un buon piazzamento o sopravvivere il più a lungo possibile, non un’impresa facile ma nemmeno impossibile. Per fortuna, così da scambiarvi informazioni nel corso delle sfide.

Con tanto impegno e anche un pizzico di fortuna riuscirete a contendervi la vittoria nel round finale, dove verrete messi alla prova con sfide davvero impegnative. Proprio in queste occasioni particolari dovrete restare concentrati e sempre sul pezzo perché anche il minimo passo falso potrà costarvi molto caro, per cui s

arà fondamentale avere sangue freddo e la lucidità necessaria per ridurre al minimo gli errori

e di conseguenza mettere tanta pressione agli avversari. E dal momento che in una finale può succedere di tutto, non abbiate assolutamente timore di giocare sporco spingendo gli altri giocatori o trattenendoli ripetutamente.