Dino Crisis, quando Capcom strizzò l'occhio a Jurassic Park

"Regina”: questo nome rappresenta il cruccio di molti amanti dei videogame targati Capcom e, più in generale, dei giochi di tipo survival horror. Si tratta infatti del nome (in codice?) della rossa protagonista di Dino Crisis, escursione della società giapponese nota per Resident Evil e Street Fighter nella fantascienza a base di dinosauri “redivivi”, resa tanto popolare da un certo Jurassic Park.