Destruction AllStars: i consigli per dominare ogni modalità di gioco

Dopo essere stato rinviato a ridotto del debutto di PlayStation 5 , l'esclusiva Destruction AllStars è finalmente arrivata sul mercato: Sony ha deciso di offrire il particolare gioco di guida in veste gratuita per tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus , al fine di massimizzare il bacino d'utenza in un'esperienza di gioco chiaramente concepita per una fruizione multiplayer, in cui serve una strategia ben precisa per eccellere. Ecco i nostri consigli per ottenere il massimo dal titolo creato da Lucid Games .

IMPARARE LE BASI

- L’interfaccia di Destruction Allstars è molto personalizzabile: potete attivare o disattivare praticamente tutto ciò che la compone.

- Destrucion Allstars attiva, di standard, il microfono del vostro controller. Potete metterlo muto premendo il piccolo tasto sotto quello PS (una volta premuto diventerà arancione). Se dovete silenziare altri giocatori all’interno della lobby, premete il tasto PS e quindi Quadrato sulla scheda relativa alla chat vocale.

- Se volete arrivare per primi alla macchina a inizio round, cercate di rotolare non appena toccate terra per ottenere un po’ di spinta extra, in grado di farvi guadagnare terreno rispetto agli avversari.

- Correndo a piedi sopra i bloccanti li farete scattare: in questo modo potrete ostacolare altri giocatori in giro per la pista.

- Pensate sempre a che tipo di vettura state guidando ed elaborate la vostra strategia di conseguenza. Per esempio, non vi servirà probabilmente a nulla inseguire le macchine più piccole, quando guidate un mezzo molto grande: non le raggiungereste.

- Nella maggior parte dei casi, quando siete a piedi, è meglio schivare i veicoli in arrivo anziché provare a saltarli. Vi riprenderete prima, e con una schivata perfetta avrete la possibilità di manomettere il veicolo!

COME DIVENTARE ESPERTI IN GRINDFALL

- In questa modalità non dovete aver paura di abbandonare un veicolo se pensate non sia il migliore, in quel dato momento. Fate però attenzione a ciò che avete intorno e cercate di raggiungere una posizione sopraelevata in fretta.

- Passare un po’ di tempo a piedi a raccogliere frammenti a inizio match può essere la scelta migliore. Prima che il terreno cominci a crollare è difficile ottenere dei KO: cercate invece di raccogliere risorse utili per la fase successiva!

- È importante la raccolta dei frammenti, perché riduce il tempo di attesa per il vostro veicolo speciale: questo mezzo vi fa ottenere più punti, nessun pedone può sottrarvelo o distruggervelo, e avrete maggiori probabilità di distruggere gli altri veicoli.

PADRONEGGIARE AL MEGLIO LA CARNADO

- In Carnado non preoccupatevi del punteggio finché non avrete raggiunto almeno 15 punti. Anche se perdeste il veicolo, avreste perso ben poco: un po’ di pazienza può portarvi ad ottenere risultati migliori.

- Per speronare i vostri avversari è meglio tenere premuto il tasto apposito. Usate la carica frontale per approcciare il nemico, dato che vi garantisce un po’ di velocità extra, quindi usate la speronata laterale per finire il lavoro (le due tecniche hanno cooldown separati!).

- Non dovete trovarvi nel veicolo al momento in cui entra in contatto col tornado per incassare i punti. Indirizzatevi verso la destinazione successiva (magari puntando a una piattaforma, così da poter raccogliere qualche frammento), accelerate verso il tornado e saltate via dal mezzo.

SOPRAVVIVERE AL PANDEMONIO

- Nella modalità Mayhem troverete, in giro, un potenziamento in grado di raddoppiare i punti ricevuti. Imparate la sua posizione in ogni mappa e pensate a raccoglierlo prima possibile. Se riuscirete a raccoglierlo subito prima di ottenere il vostro veicolo speciale, il vostro punteggio potrà schizzare alle stelle.

- Quando utilizzate l’abilità speciale del vostro personaggio diventate in grado di eseguire un doppio salto. Utilizzate questa tecnica per raggiungere parti della mappa prima inaccessibili: è particolarmente utile per raccogliere in fretta il potenziamento di cui sopra!

- Un altro modo efficace per raccogliere il potenziamento è spararsi via dall’abitacolo – ma dovete farlo con un buon tempismo e calcolando bene l’angolazione.

- Passate un po’ di tempo, nelle vostre prime partite, per prendere confidenza con le abilità del vostro personaggio, capendo in quali momenti risultano più utili ed efficaci.

- Una macchina abbandonata da un giocatore vale comunque dei punti (anche se meno)! Non abbiate timore e speronatela.

