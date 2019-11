Death Stranding, il videogioco dall'autore di Metal Gear che tenta di riconnettere il mondo

Death Stranding vede il protagonista Sam Porter Bridges, interpretato dall'attore Norman Reedus, ricongiungere lentamente gli Stati Disuniti d'America in seguito a una catasfrofe che ha sconvolto il mondo così come lo conoscevamo. Tra Creature Arenate, feti che vivono all'interno di capsule ed ex-corrieri che tentano di ostacolare la vita del protagonista, il giocatore dovrà affrontare un viaggio pericoloso in un territorio sconfinato.

Quello di Death Stranding è un gioco particolare, che sfrutta un nuovo tipo di esperienza multiplayer asincrona per spingere i giocatori alla collaborazione. Non si incontra mai nessuno, ma i segni del loro passaggio sono tangibili e aiuteranno Sam a raggiungere i propri obiettivi.

Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: per noi di Mastergame, Death Stranding è il gioco di novembre.

