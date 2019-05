Days Gone, i consigli per sopravvivere all'apocalisse

RANDAGI SU DUE RUOTE 9 maggio 2019 10:26 Days Gone, i consigli per sopravvivere allʼapocalisse Ecco una raccolta di consigli utili che avremmo voluto sapere prima di cominciare la nuova esclusiva PlayStation

Il mondo di Days Gone è pericoloso. Rivalità tra bande, culti assetati di sangue e, naturalmente... pazzi scatenati. Benché complessivamente il sistema di gioco possa sembrare piuttosto lineare, ci sono alcuni dettagli nascosti che non vi verranno spiegati chiaramente. Abbiamo raccolto per voi una serie di consigli utili in merito.



ATTENZIONE - SPOILER: più avanti troverete alcune rivelazioni "minori" circa il sistema di gioco. Ci terremo abbastanza sul vago da non rivelarvi nulla circa la storia, ma saprete cosa aspettarvi circa i potenziamenti, abilità e così via, dopo aver letto l’articolo.

1. Cosa potenziare prima possibile?

Dal momento che passerete una buona parte del vostro tempo lungo la strada, è una buona idea migliorare la velocità della motocicletta presso l’accampamento di Copeland. La differenza non sarà enorme, ma vi farà risparmiare del tempo prezioso.



2. Poi passate al serbatoio del carburante.

Andare in giro in cerca di carburante è probabilmente l’attività meno divertente in Days Gone. Potete rimediare migliorando la capienza del serbatoio della moto, così da poter percorrere distanze maggiori senza bisogno di fare rifornimento.



3. Ricordatevi di fare sempre il pieno alla moto!

Per restare in tema, se rimanete a secco potete cercare una tanica di benzina in qualche cittadina o in una delle zone gestite dall’agenzia Nero. Inoltre, tenete sempre sott’occhio la minimappa: compariranno degli indicatori a segnalarvi la presenza nelle vicinanze di stazioni di servizio, dove potrete rifornirvi senza neppure scendere dalla moto.



4. Avanzate a motore spento, se necessario

Quando la moto è spenta, potete spostarla in avanti o indietro utilizzando la levetta analogica sinistra. Sfruttate questa possibilità per avvicinarvi di soppiatto a un luogo ancora da esplorare, oppure se siete rimasti a corto di gas o se il vostro mezzo necessita di riparazioni.



5. Scegliete a chi affidare la vostra prima ricompensa

All’inizio del gioco vi troverete a dare la caccia a Leon e, poco dopo, vi approprierete della sua riserva di farmaci e dovrete scegliere se portarli all’accampamento di Copeland o quello di Tucker. Se sceglierete il primo avrete accesso ai miglioramenti per la moto, molto utili nelle prime fasi del gioco. Il secondo invece ha a disposizione un arsenale di armi migliore, ma inizialmente mancherete delle risorse necessarie all’acquisto di qualcosa di davvero rilevante.

6. Come capire se in una macchina è nascosto qualcosa di valore

Doversi fermare ogni volta a controllare se in un auto o in un camion è presente qualcosa può risultare fastidioso. Un segnale piuttosto ovvio che può aiutarvi a scartare le prede infruttuose è fare attenzione al bagagliaio e al vano motore: solo i mezzi con questi sportelli ancora chiusi nascondono ancora qualcosa al loro interno.



7. La scorta delle armi

Comprare un’arma da un venditore la aggiungerà al vostro arsenale permanentemente. Non si può dire lo stesso di quelle trovate durante l’esplorazione: non abbiate timore di abbandonare un’arma già acquistata in favore di una migliore (o con più munizioni) raccolta in giro, dal momento che troverete sempre la prima nel vostro armadietto, all’occorrenza.



8. Scollegate gli altoparlanti degli accampamenti NERO

Prima di passare al setaccio queste aree e attivare il generatore, occupatevi degli altoparlanti in giro per evitare che allertino gli zombi nelle vicinanze. Seguite i cavi che partono dalle cabine di corrente per essere sicuri di trovarli tutti: potete disattivarli sparandogli, oppure avvicinandovi e premendo il tasto Quadrato.



9. Accecate i Furiosi

Puntare la torcia contro un Furioso di notte lo disturberà, impedendogli temporaneamente di caricarvi. Non fateci troppo affidamento però: passato lo shock iniziale, vi correrà comunque incontro!



10. Cosa indicano i punti interrogativi sulla mappa?

Fermarvi per aiutare persone in difficoltà a causa dei Furiosi vi farà guadagnare denaro e fiducia. Potete poi decidere di mandarli a un accampamento a vostra scelta (le ricompense varieranno di conseguenza). Per scovare questi eventi, cercate i punti interrogativi sulla vostra mappa, ma attenzione: a volte potrebbero essere delle trappole.

11. Fate attenzione agli allarmi

Prima di smontare il motore di una macchina, assicuratevi che non ci siano luci rosse lampeggianti. Queste indicano la presenza di un allarme (attivato all’apertura delle porte) in grado di attirare i Furiosi nei dintorni. Potete anche tirare una pietra a queste automobili per utilizzarle come esche per gli zombie.



12. Utilizzate le Molotov

Non abbiate paura di utilizzare gli esplosi che fabbricate: troverete molti pezzi in giro per crearne altri e difficilmente finirete le vostre scorte. Quando vi avvicinate a un Nido, cercate di avere sempre con voi almeno due Molotov: una per dar fuoco all’area, l’altra per sbarazzarvi del grosso gruppo di Furiosi che ne uscirà fuori. Potete anche sparare a una tanica di benzina, se foste a corto di esplosivi più elaborati.



13. Tenete sempre da parte qualche rottame

Riparate le vostre armi da mischia se necessario, ma cercate di tenere sempre con voi qualche rottame di scorta. La vostra moto potrebbe danneggiarsi inavvertitamente e, in mancanza di pezzi di ricambio, girare per il mondo di Days Gone sarà davvero difficile.



14. Come saltare velocemente in sella alla moto

Avvicinatevi al vostro mezzo correndo e Deacon ripartirà molto più velocemente del normale.



15. Evitate i Furiosi mentre guidate

Cercate di non passare vicino ai Furiosi a bassa velocità, se non volete finire in uno scontro. Possono attaccarvi e danneggiarvi o, nel peggiore dei casi, disarcionarvi.