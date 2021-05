Costruire un PC da gaming: scegliere la scheda madre ideale

I videogiocatori hanno un debole per le prestazioni: quando si tratta di PC da gaming , la prima cosa a cui si pensa sono generalmente CPU e schede video , per poi concentrarsi sulla velocità delle RAM e sulle performance degli SSD . Raramente, però, ci si sofferma sull'elemento verosimilmente più importante della configurazione: la scheda madre .

Senza la motherboard, la "spina dorsale" del sistema, tutti questi meravigliosi componenti non avrebbero modo di funzionare. Le schede madri sono diventate nel corso dei decenni sempre più sofisticate, fino a assumere il ruolo di protagoniste all'interno dei computer. E se la capacità di generare e gestire l'illuminazione a LED è una componente meramente estetica, le caratteristiche fondamentali di una piastra madre sono ben altre. Scopriamolo insieme in questo nuovo video.

IL CHIPSET GIUSTO - La prima cosa da fare quando si sceglie una scheda madre è capire quale processore utilizzerete nella vostra configurazione. AMD e Intel, infatti, vanno governati da chipset differenti e richiedono un socket (l'alloggiamento in cui viene montata la CPU) dedicato: non potrete installare una CPU Intel su una scheda madre con socket pensato per ospitare un processore AMD.

Una volta individuato il chipset corretto, c'è però un'altra considerazione da fare, e riguarda le prestazioni del PC che vogliamo costruire. Il budget è sempre un limite da tenere a mente, e bilanciare correttamente le componenti può essere complicato. Non ha senso acquistare una scheda madre di fascia alta quando la CPU che andrà a gestire sarà di fascia media (a meno di non aver già pianificato dei miglioramenti in futuro): meglio risparmiare qualche soldo da investire per una RAM più performante o una scheda video più potente.

Se avete in mente di utilizzare una CPU Intel i3, meglio puntare su una scheda madre di fascia media (contrassegnate abitualmente dalla lettera B), mentre se preferite creare un PC basato sul potentissimo AMD Ryzen 9, dovrete conseguentemente optare per una scheda madre di fascia alta (che, nel caso dei modelli AMD, sono contrassegnate da una X). Un altro elemento che può far propendere per una scheda madre di fascia media o una di fascia alta è la memoria RAM: se si pensa di utilizzare moduli che superino i 3.000 MHz di frequenza, meglio puntare su modelli più avanzati.

IGN

SCEGLIERE LA DIMENSIONE - La scelta di una scheda madre di dimensioni adeguate è importante se non intendete scendere a compromessi per quanto riguarda le prestazioni. I formati disponibili sono tre: dal più grande (ATX), che è quello che tipicamente troviamo nei cabinet tower più completi, al medio (Micro ATX), fino ai piccoli (Mini ITX), perfetti per un computer compatto da mettere sotto al televisore.

Non necessariamente una scheda madre più ridotta in termini di dimensioni si rivela meno performante, tuttavia la disponibilità di porte e la capacità di espansione sarà inferiore in una motherboard Mini ITX rispetto a una ATX, considerato che in genere viene installata in case davvero ridotti. Non è affatto necessario scegliere una scheda madre ATX per poter giocare alla grande, specialmente se disponete di poco spazio.

IGN

GLI EXTRA CHE FANNO COMODO - La scheda madre va scelta anche in base alle altre caratteristiche: gli slot di espansione, gli alloggiamenti per le RAM, le porte e la presenza di moduli Wi-Fi, il numero di slot NVMe disponibili, le porte USB-A/C/Thunderbolt, e così via. Insomma, bisogna valutare in anticipo quali sono e quali potrebbero diventare le nostre esigenze di connettività e di supporto di hardware aggiuntivo.

Per concludere, c'è l'illuminazione RGB! Diversi produttori utilizzano software dedicati con cui sincronizzare al meglio tutte le periferiche che usano tale feature, una buona scheda madre vi consente di far interagire tra loro tutte le componenti dotate di LED. RGB Fusion, Polychrome RGB, Aura Sync, Mystic Light Sync sono alcune delle sigle presenti sulle schede madri che supportano questi sistemi: tenetelo a mente qualora vogliate acquistare una scheda madre con questa funzione.

