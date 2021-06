Biomutant: i migliori consigli per cominciare nel nuovo videogioco di ruolo di THQ Nordic

COSTRUITE IL VOSTRO PERSONAGGIO - Il sistema di creazione del personaggio di Biomutant è massiccio. Si può scegliere la razza, definire la struttura corporea, le resistenze, lo stile e il colore del pelo e la classe. La cosa più importante è una: volete specializzarvi nel combattimento in mischia, a distanza, magico o preferite una combinazione delle tre? Se puntate a costruire un tank, meglio investire su Forza e Vitalità e selezionare come classe la Sentinella o il Sabotatore.

Se volete puntare sul combattimento a distanza, buttate punti su Agilità e selezionate, come classe, Dead eye o Commando. Se invece vi attira l’idea di creare un mago, concentratevi sull’Intelletto e scegliete la classe Psi-Freak. Vale la pena notare, in ogni caso, che le scelte fatte durante la creazione rappresentano un modo per incamminarsi verso uno stile di gioco adatto alle vostre esigenze, ma tutto può cambiare in seguito. Il cuore di Biomutant è l’evoluzione, e la vostra build si evolverà nel corso del gioco.

PORTATE A TERMINE LE MISSIONI PRINCIPALI - Ci vuole circa un'ora per completare la sezione tutorial di Biomutant, ma una volta fatto questo sarete liberi di esplorare il mondo come meglio credete – la tentazione sarà probabilmente quella di andare in una direzione qualsiasi per dedicarsi a varie tipologie di attività. Per carità: se lo trovate divertente non saremo certo noi a fermarvi! Ma sappiate solo che seguendo la missione principale otterrete una serie di potenziamenti importanti (specialmente per l’inizio del gioco), oltre all'accesso a vari PNG che possono inviarvi in missioni secondarie molto redditizie: potrete persino sbloccare un mech senza aspettare troppo!

Inoltre, la curva di difficoltà è impostata per essere molto più facile quando si segue il percorso principale anziché decidere di vagare a casaccio, quindi potrebbe essere una buona idea stare vicino al percorso principale, anche senza seguirlo proprio al 100%.

SBLOCCATE LA VOSTRA PRIMA TUTA PROTETTIVA - Una volta presa confidenza con le abilità e gli equipaggiamenti, potrete allontanarvi un po’ dal sentiero principale. Una delle prime cose che dovreste fare è mettere le mani sulla Tuta Ambientale. Dirigetevi incontro a una qualsiasi nuvoletta di gas verde per sbloccare la missione necessaria per ottenere la tuta. Ci sono diversi tipi di equipaggiamenti protettivi, ma questa è particolarmente utile all’inizio perché, una volta ottenuta, potrete accedere ad aree speciali: i bio nuclei.

ESPLORARE IL BIO NUCLEO 6D - Esplorare il Bio Nucleo 6D, localizzato a nord-est dell’avamposto Scuroborgo. Non solo è un ottimo posto per ottenere degli equipaggiamenti decenti per le prime fasi di gioco, ma è anche abitato da nemici in grado di farvi ottenere Bio-punti, che potete utilizzare per sbloccare nuove mutazioni e potenziamenti, oppure per migliorare le vostre resistenze -- dandovi modi di esplorare zone a rischio ambientale senza aver bisogno delle tute protettive. In più, molte di queste mutazioni sono belle da vedere!

ANDARE A CACCIA DI MUSTRI - Come già detto, uno dei motivi per dedicarsi alle missioni principali è la possibilità di incontrare fin da subito alcuni PNG importanti. Uno di questi è Moob l’ammazzamustri, particolarmente utile perché in grado di spedirvi a caccia di mustri, ricompensandovi poi con una chiave per sbloccare delle sale nascoste nell’area. Questi luoghi contengono tesori preziosi, tra cui armi di alto livello. E potete anche riportare a Moog le feci dei mostri per farlo felice: in questo modo non vi sembrerà di cacciare queste creature solo per il vostro tornaconto personale!

TROVATE LE ALTRE TUTE - Oltre alla tuta ambientale, utile come abbiamo detto per accumulare Bio-punti, ci sono altre tute protettive molto utili per esplorare senza troppi problemi il mondo di Biomutant, piagato da sconvolgimenti dell’ecosistema. Fortunatamente, una volta incappati in uno di questi inconvenienti, otterrete una missione in grado di sbloccare la tuta in grado di proteggervi. Probabilmente dovrete affrontare un combattimento piuttosto arduo per poter scovare la posizione di questi equipaggiamenti, ma il gioco vale la candela.

POTENZIATE IL CROCCHIO-PUGNO E IL PINZARTIGLIO - Il crocchio-pugno e il pinzartiglio sono due oggetti che vi permetteranno di raggiungere aree segrete, ma per aprirvi il passaggio verso i tesori più preziosi avrete bisogno di potenziarli. Fortunatamente, così come per le tute, anche trovandovi davanti a un ostacolo che non siete in grado di oltrepassare otterrete una missione che vi permetterà di trovare il potenziamento che fa per voi. Portate a termine questi incarichi prima possibile per evitare di lasciarvi alle spalle tesori nascosti solo perché non siete in grado di raggiungerli.

PADRONEGGIARE IL SUPER WUNG FU - Attivare il Super Wung Fu in combattimento è fondamentale per ottenere dei buoni risultati, ma non è la tecnica più intuitiva di questo mondo. Per eseguirlo dovete prima attaccare con tre tecniche speciali, ognuna delle quali riempie un segmento della barra Wung Fu. Molte di queste devono essere acquistate spendendo i punti accumulati e sono legate alle categorie di armi -- anche se alcune hanno già in dotazione, di base, tutte le tecniche già sbloccate.

FATE ATTENZIONE AGLI AVAMPOSTI - Liberare gli avamposti è una delle attività in cui vi cimenterete portando a termine i compiti delle missioni principali di Biomutant, ma potete portarvi un po’ avanti fin dalle prime fasi di gioco per ottenere l’accesso a potenziamenti più avanzati per i vostri equipaggiamenti, che potrete applicare utilizzando i materiali raccolti. Ricordatevi di visitare periodicamente gli avamposti per migliorare gli equipaggiamenti in uso, così da non lasciarvi sorprendere dalle variazioni della difficoltà del gioco.

