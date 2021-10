Back 4 Blood, i consigli essenziali per sopravvivere agli infetti

Back 4 Blood è uno sparatutto arcade impegnativo e abbastanza "cattivello" ... in determinati frangenti. Alcune meccaniche come il sistema di carte, la gestione del vigore e la presenza di zombi grossi e incacchiati, necessitano poi di essere comprese rapidamente e al meglio dai giocatori se vogliono avere vita non troppo difficile nella modalità cooperativa e competitiva. Vogliamo regalarvi qualche dritta che vi sarà utile nel corso delle vostre incursioni post-apocalittiche contro non morti e mutazioni di ogni genere.

FATE VISITA AL MERCANTE - Il rifugio è un luogo sicuro che segna l’inizio e la fine di ogni missione. Prima di aprire il cancello e lanciarvi nel massacro di ogni essere inumano che vi capiterà a tiro, dovrete prepararvi al meglio.

Una volta che tutti i giocatori saranno connessi e arruolabili, la cassa arancione del mercante diverrà accessibile per l’intero gruppo. Potrete così fare incetta di munizioni, ripristinare la salute e spendere il resto dei crediti (una delle due valute in-game) in armi e relativi accessori o equipaggiamenti curativi, tattici o una serie di esplosivi come molotov, granate o bombe a tubo.





Per racimolare un po’ di denaro, vi consigliamo di scandagliare ogni centimetro quadro delle ambientazioni e di controllare i sedili delle auto abbandonate che, insieme alle porte blindate accessibili con lo speciale kit di attrezzi, nascondo una miniera di monete da raccogliere senza pensarci due volte.

Attivando poi delle carte specifiche dal vostro mazzo potrete percepire la presenza di crediti nelle vicinanze. Infine, anche il completamento di alcuni obiettivi secondari dettati dalle carte Corruzione potrà garantirvi anche 500 crediti extra che fanno sempre comodo.

OGNI INFESTANTE HA UN PUNTO DEBOLE - "Mirare alla testa" è il mantra ricorrente che ogni Sterminatore ha marchiato a fuoco nel cervello, e in linea di massima gli zombi di Back 4 Blood vanno al tappeto con un solo proiettile nel loro cranio bacato; questo vale anche per alcune delle spregevoli mutazioni che il Game Director ci scatenerà contro attraverso le carte Corruzione.

La stessa regola di sopravvivenza non può sempre essere applicata agli Infestanti speciali (boss inclusi) che sono molto più resistenti, per cui anche colpendoli in testa non tireranno le cuoia tanto facilmente.

Ogni Infestante ha un punto debole, basta soltanto scoprire dove si trova. L’area da colpire senza pietà è evidenziata da una sorta di bubbone rosso pulsante, posizionato in parti del corpo differenti a seconda della mutazione che ci troveremo di fronte. Ad esempio, nel Colosso è situata in prossimità del grosso braccio che usa per colpire gli Sterminatori, nel caso di Persecutrice e Vomitatore farete bene a mirare alla testa; con l'Acuminata e lo Sputa bile direzionate invece il fuoco all’altezza del petto.

ATTENZIONE AI PERICOLI AMBIENTALI - Disseminati lungo gli scenari troverete spesso e volentieri delle bombole di gas e taniche di benzina, che possiamo far detonare per sterminare orde di zombi in maniera facile e indolore (per noi, non per loro). Questi oggetti altamente esplosivi e infiammabili potranno anche essere raccolti e posizionati in punti strategici, innescando una potente deflagrazione al passaggio di orde di non morti o per infliggere seri danni agli Infestanti più coriacei.

Evitate però di trasformare queste situazioni di vantaggio in svantaggio, dal momento che le esplosioni e incendi potrebbero danneggiarvi durante la detonazione di barili o taniche di benzina. Non commettete poi l’errore di lanciarvi sui piedi molotov o granate se non volete perdere punti vita, e fate presente ai vostri compagni di squadra di non prendervi di mira perché ad alcuni livelli di difficoltà il fuoco amico è attivo.

UNITI SI SOPRAVVIVE - Back 4 Blood è uno shooter cooperativo che va goduto in compagnia, meglio se assieme a degli amici fidati. La chiave per sopravvivere agli orrori della campagna PvE è quella di avanzare compatti ed evitare che i singoli giocatori si stacchino dal gruppo in maniera autonoma. Va comunque mantenuta una certa distanza, senza esagerare, perché alcune mutazioni come il Vomitatore e il Detonante possono colpire più Sterminatori con i loro attacchi ad area.

Evitate anche di essere egoisti e di sprecare le cure gratuite da richiedere presso gli armadietti dei medicinali, piuttosto condividete le munizioni che non usate con chi potrebbe averne effettivamente bisogno. Il gioco di squadra implica anche il fornire supporto ai compagni quando questi verranno immobilizzati dagli Infestanti, o nel caso finiscano a terra e dovranno essere rianimati per tornare in gioco. Ai livelli di difficoltà avanzati come Veterano e Recluta sarà indispensabile comunicare e coordinarsi, facendo attenzione al fuoco amico e alla maggiore letalità degli zombi. Anche nella modalità Sciame vige la regola del “restare uniti ma non appiccicati uno all’altro”.

IL MAZZO GIUSTO PER OGNI OCCASIONE - Back 4 Blood mette a disposizione oltre 200 carte per la modalità PvE e PvP, permettendo di realizzare una miriade di mazzi personalizzati. All’interno dei deck potrete inserire un massimo di 15 card (non sono ammessi doppioni) che offriranno bonus passivi per lo Sterminatore in uso o che si applicheranno a tutto il gruppo. Ricordate però di aggiungere le carte al vostro mazzo in base alla loro efficacia, visto che nel corso della campagna potrete estrarle progressivamente secondo l’ordine in cui sono state inserite.

OCCHIO AL VIGORE! - Ogni volta che viene eseguito uno sprint e un attacco corpo a corpo la barra del vigore inizierà a svuotarsi e, una volta prosciugata del tutto, non potrete scattare e i colpi inferti agli zombi con coltelli e altre armi bianche infliggeranno meno danni. Il vigore è un elemento molto importante, perché darsi alla fuga spesso aiuta a venire fuori da situazioni complicate. Gli zombi e gli Infestanti più aggressivi hanno inoltre una velocità di movimento abbastanza sostenuta, motivazione più che valida per fuggire dal pericolo e scegliere una posizione migliore da cui far fuoco con pistole e fucili.

Sradicare piccoli gruppi di non morti con armi bianche è sicuramente utile perché evita l’uso eccessivo di munizioni, ma hanno comunque un forte impatto sulla stamina e dovremo fare attenzione a non consumarla interamente in caso di necessità di effettuare degli scatti per allontanarci dalle orripilanti mostruosità.

L’unico modo per aumentare il vigore è creare un mazzo personalizzato inserendo al suo interno carte che danno modo di recuperarlo rapidamente, da sfruttare con i personaggi di Holly ed Evangelo che possiedono dei tratti caratteristici che aumentano la resistenza e la velocità di movimento della squadra. In questo modo non avrete grossi problemi nel correre a perdifiato e nel fare a fettine gli zombi con un machete o l’accetta, recuperando una buona parte del vigore consumato semplicemente facendo strage di non morti.

COMPLETATE LE LINEE DI RIFORNIMENTO - Portare a termine le missioni e completare le sfide delle carte Corruzione garantisce ai giocatori una quantità di punti rifornimento variabili: mediamente da 20 alle 50 unità al livello Recluta e anche il 50% in più selezionando la difficoltà Incubo. Questi crediti hanno un’utilità diversa rispetto ai crediti standard da spendere dal mercante per migliorare il proprio equipaggiamento, considerando che sono stati concepiti per lo sblocco di nuove carte e oggetti cosmetici.

Generalmente si tratta di skin di armi, emblemi e nuovi capi d’abbigliamento che potranno diventare vostri investendo pochi punti rifornimento, invece le carte costeranno sensibilmente di più a seconda dei loro effetti applicati al singolo giocatore o a tutta la squadra. Dovrete comunque trascorrere un bel po’ di ore su Back 4 Blood per riuscire a completare tutte le linee di rifornimento, quindi oltre a rigiocare più volte le missioni della campagna potrete ottenere punti anche prendendo parte alle partite multiplayer della modalità Sciame.

