Saints & Sinners, un gioco in VR in cui sopravvivere agli zombi di The Walking Dead

Il catalogo di videogiochi in realtà virtuale include una grande fetta di sparatutto in prima persona, ma nessuno aveva mai tentato di offrire un'esperienza così ricca come The Walking Dead: Saints & Sinners , nuovo survival horror in soggettiva firmato da Skydance Interactive e disponibile su visori Steam VR e Oculus Rift/Rift S. La serie non è nuova al mondo dei videogiochi, ma gli ultimi prodotti non sono stati esattamente memorabili.

Dopo le varie delusioni riscontrare con i videogiochi basati sui fumetti di Robert Kirkman (al di fuori della serie avventuriera di Telltale Games), la software house ha deciso di investire un budget di tutto rispetto con un solo obiettivo: creare un vero e proprio gioco di The Walking Dead, in realtà virtuale, confezionando un'avventura longeva e avvincente.

E a conti fatti, gli sviluppatori sono riusciti nel loro intento: con The Walking Dead: Saints & Sinners, ci troviamo infatti di fronte a un’esperienza survival che si basa sulla ricerca e costruzione di oggetti, facendo sempre attenzione alla salute, all'energia, alle armi (deteriorabili) e munizioni (quanto mai scarse). Ambientato nella cornice di una New Orleans invasa da migliaia di non-morti, lo scopo è abbastanza scontato: sopravvivere portando a termine missioni, uccidendo zombi e, perché no, nemici ancora vivi.

Se c'è un motivo per cui l'esperienza di gioco, invero abbastanza tradizionale, funziona bene è proprio per l’apporto della realtà virtuale, essenziale per calarsi nella parte in quello che è un survival molto "fisico", in cui ogni azione (da eseguire rigorosamente con mani e braccia) ha un peso: ogni arma da fuoco ha un metodo diverso per il caricamento, le armi melee più pesanti necessitano di entrambe le braccia per essere usate, e arriverete persino a dover scavalcare davanzali o arrampicarvi sui cornicioni delle case per sopravvivere. Insomma, la fatica è assicurata.

A rendere il tutto più stimolante ci pensa un sistema di inventario che, sebbene possa apparire complesso in un primo momento, coinvolge 4-5 parti diverse del corpo per la gestione degli elementi fondamentali: armi, torcia e zaino.

Raccogliere risorse e cibo in giro per i dieci scenari che compongono la New Orleans di Saints & Sinners è fondamentale, perché il cibo necessario a recuperare stamina ed energia deve essere "trattato" prima di poter essere consumato, e lo stesso discorso vale per il crafting delle armi, aspetto che prevede l'esplorazione di alcune zone della città, tornando sui propri passi per raccogliere oggetti che ci erano sfuggiti prima e necessari a realizzare armi più potenti.

In tal senso, pur non trattandosi di un open world e non offrendo chissà quale varietà di scenari, la New Orleans del videogioco è caratterizzata da ambientazioni vaste che includono numerosi segreti e nascondigli.

Il vero punto forte del gioco è il sistema di combattimento: tra coltelli, oggetti appuntiti, mazze e asce, Skydance Interactive è riuscita a riprodurre la sensazione di fisicità e pesantezza di ogni arma, richiedendo addirittura di mimare i movimenti per togliere un’arma conficcatasi nel cranio dello zombi di turno.

Affrontare un non-morto non rappresenta un grande problema, ma le cose cambiano quando tocca vedersela con tre o quattro zombi e tenere il conto dei proiettili rimasti: restare senza armi mentre si è circondati o, peggio, essere costretti a ricaricare un fucile in presenza di vari nemici potrebbe costarvi caro.

A dispetto di qualche elemento stealth, presente giusto per variare il gameplay di tanto in tanto, i combattimenti sono sempre stimolanti anche a causa dell’aumento dei non-morti, della diminuzione graduale delle risorse e di un progressivo aumento della difficoltà.

Tutti elementi che vanno in qualche modo a bilanciare una storia che non brilla tantissimo per originalità: i bivi che è possibile prendere durante alcuni dialoghi con i personaggi non influiscono più di tanto sullo svolgimento della trama, ma si limitano a offrire dei punti di vista leggermente differenti.

Molto valido il comparto tecnico, specialmente il sonoro, mentre a livello di realtà virtuale non mancano alcune opzioni per rendere l’esperienza meno affaticante: si può optare per un movimento libero oppure "a scatti", o per l'introduzione di un effetto di vignettatura che rende meno rempentini i cambi direzione.

In generale The Walking Dead: Saints & Sinners non è un gioco che esalta il fenomeno "motion sickness", sebbene in alcuni passaggi (specialmente da chinati) e in certe inquadrature si corra il rischio di dar fastidio a coloro che soffrono di questo disturbo.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a The Walking Dead: Saints & Sinners su PC, provandolo per circa 12 ore su un visore Oculus Rift. Il gioco include un doppiaggio e sottotitoli in inglese ed è disponibile dal 23 gennaio su tutti i visori VR compatibili con PC.



Può piacere a chi…

… ama le esperienze horror e il mondo di The Walking Dead

… non perde l'occasione per dare la caccia agli zombi

… vuole un'esperienza in VR significativa e longeva



Potrebbe deludere chi…

… non sopporta i giochi VR in soggettiva

… spera in un sistema di controllo pratico e intuitivo

… non ama gli horror e preferisce esperienze di gioco più pacate



The Walking Dead: Saints & Sinners è un gioco consigliato ai maggiori di 18 anni.



Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!