Videogiochi: sviluppatore ricrea la sua casa grazie alla realtà virtuale

Sarà capitato spesso ai giocatori di immergersi nel mondo della realtà virtuale e trovarsi improvvisamente sul proprio pavimento per aver fatto qualche mossa di troppo, inciampando in qualche mobile. Lo sviluppatore ed ex-mago Greg Madison , designer presso gli Unity Labs, ha cercato di trovare una soluzione a questo problema ricreando una versione virtuale del suo appartamento che ne ricalca esattamente tutti gli elementi .

Nel video pubblicato in rete, si vede Madison esplorare il proprio appartamento in virtuale, mentre sull'altro lato dello schermo scorrono le stesse immagini della sua abitazione nella vita reale. Il game designer ha impiegato circa 22 ore per perfezionare il suo progetto e lui stesso ha giudicato il suo lavoro come qualcosa di così vicino alla realtà dall'essere estremamente "difficile da descrivere".

"È come vivere un sogno ad occhi aperti in un'allucinazione dove tutto diventa possibile." ha detto lo sviluppatore: "Voglio ispirare sviluppatori e designer a pensare fuori dagli schemi e spingere i confini in termini di utilizzo". Il vero scopo dell'appartamento virtuale è legato solo al puro divertimento, data la ferma intenzione di Madison di utilizzarlo per testare altre potenzialità dell'utilizzo dello spazio del mondo reale nelle app VR. Il video ha fatto il giro del mondo e ottenuto migliaia di consensi, segno che questa idea non è poi così azzardata.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!