Nioh 2 tra spade, spiriti e samurai: il soulslike è più brutale che mai

Il protagonista vive in bilico tra i due mondi essendo un ibrido tra uomo e demone, in grado di scatenare il potere brutale che scorre nelle sue vene assumendo, per brevi periodi, una forma diabolica.

Il nostro avatar osserva silenziosamente gli eventi, nel corso dei filmati. Ci sono orde di volti che si deformano, col passare degli anni, a causa della crudeltà del conflitto, e alcuni finiscono per mutare del tutto in creature diaboliche, portati agli estremi dalla situazione in cui si sono trovati (o in cui si sono cacciati, a seconda dei casi). Sullo sfondo c’è la Pietra dello Spirito, l’Amrita già al centro del primo Nioh, qui il fuoco che alimenta la guerra.

L’aspetto del protagonista può essere modificato a piacimento, più o meno in qualsiasi momento. L’editor è molto completo e ci sono strumenti a sufficienza per perdercisi dentro, utilizzando ore per creare il volto perfetto… per poi nasconderlo dietro a un elmo gigantesco (niente paura, si possono nascondere i copricapo spuntando un’apposita opzione). Anche le abilità e le caratteristiche possono essere cambiate quante volte si vuole, a patto di versare una somma in denaro: questo permette al giocatore di cambiare più volta direzione nel corso della stessa partita, senza vincolarlo al percorso intrapreso inizialmente.

La storia procede un po’ a singhiozzi, rimanendo incatenata dentro i confini dei filmati di inizio e fine missione e si fa fatica, a volte, a mettere insieme tutti i pezzi e a ricordarsi, da un anno all’altro, a quale faccia associare un dato nome. Tutto questo nonostante la trama sia piuttosto lineare, ben più incentrata sui personaggi piuttosto che sugli eventi.

Il mondo di gioco viene esplorato, pezzo dopo pezzo, attraverso missioni principali e secondarie. Questi spazi relativamente ristretti hanno dato modo agli sviluppatori di plasmare ogni arena secondo le esigenze del singolo incontro, senza doversi lanciare in giochi di incastri necessari a far funzionare una mappa aperta. Una lunga serie di scorciatoie aggiungono delle connessioni necessarie a far sì che il livello appaia meno lineare.

Le mappe, anche su PlayStation 4 Slim, non sono mai risultate pesanti e il gioco è sempre filato liscio, anche nei momenti più caotici; aiuta qui la presenza di impostazioni dedicate al tipo d'esperienza desiderata: selezionando la modalità Azione, che privilegia il frame rate, il risultato è perfetto. Questi ambienti vivono anche grazie a una colonna sonora orchestrale trascinante, adeguata ma a volte dal tempismo del tutto sballato (certe musiche partono quando ormai i combattimenti sono già solo un ricordo). L’audio dei dialoghi è in giapponese o inglese, mentre testi (sottotitoli compresi) sono disponibili in italiano.

Gli avversari umani sono spesso limitati, nell’aspetto, dalle armature che indossano, mentre con gli Yokai Nioh 2 sfoggia un catalogo di mostruosità da abbattere davvero notevole. I boss più belli riescono a colpo d’occhio a dare idea di quale corruzione dell’animo rappresentino. Tutti questi nemici, anche i più banali, nascondono nella manica delle carte molto pericolose: sottovalutarli porta inevitabilmente alla sconfitta. Il danno inflitto è generalmente molto alto e sono tutti dotati di attacchi impossibili da bloccare e/o potenzialmente letali.

Nioh 2 brilla soprattutto nei combattimenti. Le varie categorie di armi hanno alberi di abilità dedicate che gli garantiscono una grande quantità di tecniche, in continua espansione mano a mano che si procede nel gioco. Si può davvero essere creativi, sul campo di battaglia. Ad aggiungere ulteriore profondità ci pensano le posizioni di guardia (bassa, media e alta), già presenti nel primo capitolo: si passa da uno stile più rapido ma meno dannoso a uno che sacrifica la mobilità in nome di colpi molto violenti; in questo modo, ogni arma risulta adatta (anche se magari non ottimale) per qualsiasi situazione.

Senza dimenticarsi poi del Ritmo Ki, la meccanica che permette di recuperare parte della resistenza consumata dagli attacchi premendo un tasto col giusto tempismo: tutti questi elementi fanno sì che il combattimento in Nioh 2, anche il più banale, richieda una certa dose di concentrazione. Il sistema di combattimento è variegato e ben strutturato, senza dubbio tra i migliori mai visti in un soulslike.

Nioh 2 offre diverse opzioni anche per quanto riguarda l’interazione con gli altri giocatori. Esiste quella indiretta, bipartita: da un lato viene gestita automaticamente dalle tombe che vengono a crearsi, nei mondi degli utenti connessi, nei luoghi dove siamo abbattuti (che permettono di evocare nemici forti per riscuotere delle ghiotte ricompense), oppure posizionati dagli stessi giocatori per aiutare gli altri - in questo caso permettono di richiamare temporaneamente un alleato, controllato dall’IA.

Se si preferisce invece l’interazione diretta, si può scegliere se richiamare o essere richiamati come visitatori, per dare una mano in una singola missione, oppure se organizzare delle spedizioni assieme a uno o due altri utenti (in questo caso sarà anche possibile rimettere in piedi i compagni caduti, ma si hanno un certo numero di respawn a disposizione).

Insomma, con Nioh 2 non c’è da scherzare. Le sfide sono molto dure (a meno che non si usi molto tempo per guadagnare un gran numero di livelli) e richiedono tempo e pratica per essere superate. Il giocatore ha però a disposizione un arsenale molto vasto e un sistema di combattimento abbastanza appagante da far dimenticare la monotonia della ripetizione. La lista delle missioni è lunga e in grado di tenere impegnati per molto tempo: se pensate di essere pronti per questo Giappone infestato dagli spiriti maligni, scegliete la vostra arma e gettatevi nella mischia.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Nioh 2 su PlayStation 4 per circa cinquanta ore prima di vedere la fine della campagna. Nel corso della nostra prova, avvenuta sia in single-player che sfruttando le peculiarità multiplayer, abbiamo completato buona parte delle missioni secondarie studiate da Team Ninja.



Può piacere a chi…

… ama i giochi di ruolo ambientati in un mondo esplorabile

… adora le sfide e i giochi "à la Dark Souls", tosti ma avvincenti

… ama la mitologia giapponese e le creature demoniache



Potrebbe deludere chi…

… non ama esperienze di gioco frustranti

… preferisce una storia più lineare e chiara

… cerca un videogioco da affrontare con calma e tranquillità



Nioh 2 è un gioco consigliato a un pubblico maggiorenne.



Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!