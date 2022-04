MLB The Show 22, il baseball simulato è sempre più realistico

La nuova versione della simulazione di baseball più bella del pianeta si presenta alla stagione 2022 con poche ma gradite novità : un gameplay ancor più realistico sul campo, un comparto grafico che punta al fotorealismo e un lavoro di affinamento per rendere ancor più coinvolgenti le principali modalità di gioco.

INTERNI ED ESTERNI SI MUOVONO MEGLIO

– L'aspetto più impressionante di MLB The Show 22 resta il gameplay: in battuta o sul monte di lancio le emozioni che è capace di sprigionare il titolo di San Diego Studios sono impareggiabili.

Il team di sviluppo è riuscito a compiere un ulteriore passo in avanti

aggiungendo ancor più varietà ai colpi a disposizione degli slugger

il Pinpoint Pitching è stato reso un po' meno facilotto

alla Aaron Judge, mentre(gli strikeout inflitti ai battitori erano eccessivi) a vantaggio del puro realismo: nella versione 2022 si registra un maggior numero di pitch sbagliati e soprattutto un aumento di basi regalate.

È stata migliorata anche la fase difensiva per quanto riguarda interni ed esterni (sono state aggiunte nuove animazioni) mentre

le traiettorie dei lanci tra i giocatori sono molto più realistiche rispetto al passato

da sistemare, invece, il gioco di corse sulle basi

. Perfezionati anche i rimbalzi della palla sull'erba, le prese al volo dei giocatori e i bunt di sacrificio:(è complicatissimo rubare) e la tendenza dell'intelligenza artificiale gestita dalla CPU a colpire qualsiasi tipo di palla lanciata.

TANTE PICCOLE NOVITÀ

March to October

offrire un'esperienza di gioco semplificata

Franchise

è stata aggiunta la possibilità di disputare più stagioni

- La modalitàè stata perfezionata ed è in grado dirispetto a quella sperimentata lo scorso anno e alla solita: è possibile giocare 162 partite (si disputano solo degli spezzoni di partite) in pochissimo tempo. Nella nuova versione, la free-agency e la Minor League.

Road to the Show ritorna anche quest'anno

Ken Griffey Jr.

Joe Mauer

: per rendere più intrigante la modalità carriera, San Diego Studios ha aggiunto degli spezzoni interattivi con due leggende comee, soprattutto, velocizzato la progressione del proprio alter-ego.

Per quanto riguarda

Diamond Dynasty

nuove leggende

disputare delle ministagioni contro le squadre create dagli altri giocatori

creare il proprio ballpark dei sogni

(il famoso FUT ambientato nel baseball) sono state aggiuntee la possibilità di. Apprezzabile, poi, la possibilità di giocare in cooperativa con un paio di amici nelle modalità “2v2” o “3v3”. Una delle novità più attese dai fan era l'aggiunta di un editor per: la nuova versione si focalizza sullo sviluppo dei quartieri circostanti lo stadio e sulla possibilità di giocare anche di notte.

HOME RUN IN 4K

MLB The Show 22 è qualcosa di impressionante in modalità 4K e con HDR attivato

i modelli poligonali dei giocatori sono a dir poco splendidi e non mancano i tocchi di classe

Migliorata anche l'illuminazione dei campi

- Da un punto di vista grafico,. Le nuove inquadrature implementate rendono il gioco ancor più realistico, mentre: a parte qualche volto non propriamente simile alla controparte reale, il risultato complessivo è ottimo.mentre il frame-rate sulle console next-gen (PS5 e Xbox Series X) si è dimostrato complessivamente solido.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, non sono mancati problemi di fluidità

Il commento tecnico quest'anno è stato affidato alla coppia di ESPN Jon Sciambi e Chris Singleton

mentre il comparto grafico non si è dimostrato all'altezza delle altre versioni (i filmati, per esempio): il team di sviluppo è comunque al lavoro per sistemare un po' tutto.: sono stati aggiunti nuovi dialoghi e un commento play-to-play di qualità superiore.

Con MLB The Show 22,

San Diego Studios ha scelto la strada della continuità

Alcune modalità, però, stanno invecchiando velocemente: servono nuove idee

: da vedere e da giocare resta il miglior titolo disponibile per gli amanti del baseball.. La possibilità di averlo su Xbox Game Pass è un bel plus per tutti gli utenti di Microsoft, mentre i possessori dell'ibrida di Nintendo potranno finalmente giocarlo anche se non sono mancati dei problemucci di natura tecnica.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato MLB The Show 22 su PlayStation 5 grazie a un codice per il download fornito dal distributore italiano del gioco, testando le modalità principali dell'esperienza sportiva e sperimentando le differenze tra le altre versioni per confrontare la resa grafica sulle varie piattaforme.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ama il baseball della MLB… gradisce le modalità di figurine in stile FUT… sogna una carriera con una delle franchigie della lega nordamericana… si aspetta nuove modalità di gioco… vorrebbe una versione per Switch simile a PS5 e Xbox Series X… cerca una modalità Franchise rinnovataMLB The Show 22 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.