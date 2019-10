Luigi's Mansion 3: a caccia di fantasmi nell'imperdibile esclusiva per Switch

Che Nintendo ami sperimentare nuove idee mettendo i suoi personaggi in situazioni sempre differenti è cosa nota, ma quando tre generazioni fa la casa di Kyoto tirò fuori dal cilindro il primo Luigi's Mansion riuscì a stupire davvero tutti con un'avventura originale e particolarmente differente . 18 anni dopo, la serie torna con il terzo episodio, dopo la parentesi portatile del sequel per 3DS del 2013. Lo fa con un capitolo per una console ammiraglia, dal titolo Luigi's Mansion 3 , che sfrutta l'hardware di Switch per offrire un'esperienza memorabile. Scopritela nella nostra recensione.

BENVENUTI ALL'HOTEL MIRAMOSTRI - Le vicende di Luigi's Mansion 3 si consumano all'interno di un albergo, l'Hotel Miramostri, al cui interno Luigi e la sua combriccola (inclusi Mario, Peach e i personaggi più rappresentativi dell'universo di Nintendo) si ritrovano per una vacanza... spettrale! Ben presto, il nostro protagonista scoprirà infatti che l'hotel in cui alloggiano in realtà è infestato dai fantasmi e che tutti i suoi amici sono scomparsi.

Sfruttando l'inseparabile aspirapolvere Poltergust costruito dal Professor Strambic, Luigi dovrà salvare i suoi amici aspirando tutto ciò che ostacola il suo cammino. Nel farlo, il giocatore si ritroverà ad affrontare una buona dose di enigmi e puzzle che, oltre all'aspirapolvere, coinvolgono l'utilizzo di altre abilità che il buon Luigi otterrà nel prosieguo della sua avventura.

La storia di Luigi's Mansion 3 si articola attraverso l'esplorazione dei quindici piani dell'Hotel Miramostri, tuttavia prima di accedere a un determinato piano dovrete recuperare degli oggetti che vi consentono di accedere all'area successiva, creando anche un po' di backtracking che richiederà l'uso di una delle nuove abilità scoperte di volta in volta. Sfruttando il nuovo Poltergust G-0M, Luigi può aspirare e spazzare via gli oggetti con la pressione dei grilletti di Switch, ma anche utilizzare una ventosa da lanciare contro oggetti dalla superficie piatta per acciuffarli e scaraventarli per terra, distruggendoli.

Queste abilità viaggiano di pari passo con alcune mosse difensive che Luigi può utilizzare per difendersi dai fantasmi, come ad esempio un colpo d'impatto che lo fa saltare in aria per generare un'onda d'urto, o l'uso di una torcia che può stortire temporaneamente i nemici per consentire al giocatore di colpirli.

INSIEME È MEGLIO! - La somma di tutti gli elementi viene sfruttata da Nintendo e Next Level Games per creare enigmi e "boss fight" sempre più impegnative e originali, ma che si arricchiscono progressivamente con nuovi oggetti o varianti dell'equipaggiamento (ad esempio, la luce UV per la torcia di Luigi) che offrono la possibilità di sbloccare nuove aree, accedere a zone altrimenti inaccessibili e svelare la presenza di segreti prima impercettibili.

Il bello, se vogliamo, è che tutto ciò viene ulteriormente stravolto quando si arriva a utilizzare Gommiluigi, la variante "spettrale" del protagonista che consente di accedere a luoghi esclusivi e può essere utilizzato sia in single-player (alternando il controllo di Luigi o Gommiluigi), sia per dar vita a una modalità cooperativa in locale davvero divertente e ben congegnata. Solo Gommiluigi, infatti, può accedere a determinate zone, e solo rivolgendosi a Gommiluigi è possibile affrontare alcuni fantasmi e liberare i propri amici dalla prigionia.

La varietà di situazioni create da Nintendo è come sempre molto elevata e va di pari passo a una evoluzione dello scenario che non smette mai di sorprendere. Non si tratta solo di mere variazioni sul tema, ma di situazioni letteralmente imprevedibili che strappano più di un sorriso e che riescono a fare ciò che più conta in un videogioco: divertire. Luigi's Mansion 3 è un'avventura leggera, che non si prende praticamente mai sul serio e riesce così a catturare il giocatore all'interno di un'atmosfera estremamente coinvolgente, supportata da una buona direzione artistica e da una grande cura per i dettagli, come da tradizione per le produzioni first-party di Nintendo.

E anche quando l'avventura principale giunge alla meritata conclusione, i giochi continuano grazie al supporto al multiplayer (sia online che in locale), garantito da due modalità specifiche: Giochi paranormali, che offre tre o quattro variazioni sul tema coinvolgendo un massimo di otto giocatori nella stessa stanza, e Torre del Caos, che consente di affrontare le sfide in una squadra da quattro giocatori sfruttando l'infrastruttura di Nintendo Switch Online.

In entrambi i casi si tratta di modalità accessorie, quasi opzionali, che consentono tuttavia di estendere la durata (di per sé buona, ma inferiore rispetto al capitolo precedente) della campagna di Luigi's Mansion 3. Giochi paranormali, in particolare, risulta particolarmente divertente qualora foste accompagnati da altri giocatori disposti ad andare a caccia di fantasmi nel salotto di casa.

Tecnicamente, Luigi's Mansion 3 è un ottimo gioco che sfrutta solo parzialmente le peculiarità di Switch per offrire un'esperienza molto valida, sia che si giochi sulla TV di casa che in modalità portatile sfruttando le natura ibrida della console Nintendo. Ovunque decidiate di giocarlo, sappiate che Luigi's Mansion 3 è una goduria per gli occhi: a livello artistico Next Level Games ha fatto un ottimo lavoro per caratterizzare l'aspetto dei personaggi e gli scenari che visiterete, e il tutto è supportato da un gameplay fluidi che fa dei 60fps stabili il suo punto di forza. Non manca qualche difetto, come zone non sempre ispirate e qualche texture non all'altezza della produzione, ma in generale Luigi's Mansion 3 supera a pieni voti l'esame e si conferma un titolo imperdibile per i possessori di Switch.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato Luigi's Mansion 3 su Switch grazie a un codice digitale fornitoci da Nintendo, completando l'avventura principale in una quindicina di ore giocando principalmente davanti alla TV, in modalità dock, con i due Joy-Con inseriti nel Grip ufficiale. Il gioco si comporta alla grande anche in versione portatile, mantenendo i 60fps in ogni situazione.



Può piacere a chi…

… ama le avventure basate su enigmi e puzzle

… ha adorato i capitoli precedenti di Luigi's Mansion

… vuole un gioco da vivere in compagnia degli amici



Potrebbe deludere chi…

… non ha mai amato la serie "spaventosa" con protagonista Luigi

… preferisce avventure che durano decine e decine di ore

… non gradisce enigmi e puzzle da risolvere in continuazione



Luigi's Mansion 3 è un gioco consigliato ai giocatori dai 7 anni in su.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!