La fantascienza è certamente uno degli argomenti più apprezzati quando si parla di videogiochi : negli ultimi anni abbiamo infatti assistito a un progressivo aumento di epopee spaziali e viaggi galattici con produzioni capaci di enfatizzare quel senso di meraviglia e scoperta, quell'incertezza che si prova di fronte a un universo ignoto, quello stupore che si avverte avvicinandosi per la prima volta a un pianeta alieno. JETT: The Far Shore , nuovo videogame in uscita su PC e console PlayStation il prossimo 5 ottobre, tenta di fare esattamente questo.

A dieci anni da Sword & Sorcery EP, il nuovo gioco di Superbrothers (realizzato in compagnia di Pine Scented Software) si propone come un'avventura che fonde diverse anime per raccontare la storia di un popolo costretto alla fuga, di un nuovo inizio profetizzato da uno scienziato dopo che gli abitanti terrestri hanno esaurito le risorse sul pianeta natio, tentando di raggiungere la misteriosa Sponda Lontana per garantire un futuro migliore a ciò che resta dell'umanità.

Il risultato è un videogioco dalle due facce: la prima, più intima e sommessa, ci accompagna dolcemente alla scoperta della base spaziale o nelle brevi escursioni su un pianeta potenzialmente ostile; la seconda, rigorosamente a bordo della piccola navicella, ci impone un cambio di ritmo, una marcia serrata alla ricerca di un segnale o, se serve, una fuga forsennata da una creatura infastidita dall'invasione del pianeta. Due facce della stessa medaglia che, alle volte, sgomitano per prevalere l'una sull'altra e che, nonostante la storia di fondo messa lì a fare da collante, danno quasi la sensazione di trovarsi di fronte a due titoli completamente diversi, distinti e separati.

VERSO LA SPONDA LONTANA - La parte più riuscita è indubbiamente quella in cui si sfreccia a bordo dell'astronave, momenti in cui JETT esprime tutto il suo potenziale e brilla realmente: si può correre a fil d'acqua, saltare all'improvviso da un promontorio fino a immergersi nel verde delle pianure aliene, e l'unico limite in tal senso è una gestione del motore che invita il giocatore a evitare il surriscaldamento. Un freno che detta il ritmo e che evita di ridurre le meccaniche di guida a un assieme di salti e virate, trasformandolo nel più classico dei videogiochi di guida arcade.

IGN

Non è realmente così nell'opera di Superbrothers: la navigazione si arricchisce una volta scoperto il "vapore", in grado di raffreddare il motore permettendo di mandare a velocità massima il Jett per qualche secondo. Questo elemento rende la navigazione una vera sfida, in cui il giocatore è chiamato a mantenere più a lungo possibile la navicella a massimo regime, saltando da una fonte di vapore all’altra e rendendo un vero piacere liberarsi dei limiti del motore così da lasciarsi andare all'esplorazione.

Diverso il discorso quando il ritmo rallenta, ovvero quando si riduce la velocità dei propulsori scramjet per passare all'assetto dedicato ai movimenti di precisione: le collisioni con l’ambiente, pur padroneggiando al meglio la navicella, sono spesso difficilmente prevedibili, e si finisce per ritrovarsi incagliati e costretti a ripartire da fermi. Fortunatamente, il sistema di danni non ha un grandissimo impatto nell'economia generale del gioco.

UN PIANETA DA SCOPRIRE - La Sponda Lontana è un mondo popolato da creature particolari, e spesso ostili. La fauna è quasi sempre una minaccia, con le creature che rappresentano ostacolo e allo stesso tempo opportunità in caso ci si imbatta in un enigma ambientale. In generale si ha la sensazione di trovarsi in un mondo vivo, capace di reagire (più o meno) alla presenza del giocatore. La flora, d'altro canto, è parte integrante dell’esplorazione e può infatti influenzare il comportamento del Jett, oltre a diventare parte di alcuni puzzle da risolvere per portare a termine la storia.

In alcuni livelli, poi, si è chiamati ad affrontare quella è che indubbiamente la più grande minaccia di questo pianeta così affascinante: la notte. A causa delle condizioni atmosferiche proibitive, che costringono a muoversi col Jett cercando di ripararsi per evitare di compromettere i motori, il gioco riesce davvero a creare un senso di tensione nella risoluzione degli enigmi, che cambiano sostanzialmente faccia con l'aggiunta di un ulteriore livello di "ostilità".

IGN

JETT - The Far Shore è un’opera tutto sommato breve, suddivisa in "capitoli" di lunghezza variabile in cui la protagonista Mey va alla scoperta di un immaginario potente e meraviglioso, che tuttavia non riesce mai a emergere e arrivare a un vero e proprio climax; il misticismo e i misteri che caratterizzano la Sponda Lontana, così come il culto che parte alla scoperta di una nuova dimora per l'umanità, non vengono approfonditi a fondo dal team di sviluppo, che finisce col dimenticarsi per strada la parte più interessante della storia una volta raggiunta la fase finale dell'avventura.

Si ha la sensazione che gli sviluppatori abbiano spremuto al massimo le meccaniche di gameplay realizzando una sfida a tasso crescente ma mai proibitiva, che tenta in qualche modo di accompagnare il giocatore alla scoperta degli eventi fondamentali ma smette di approfondire l'universo di gioco nel momento più intenso, lasciando il giocatore con l'amaro in bocca. Il risultato è un’avventura che per certi versi riesce a emozionare e a dare soddisfazioni, ma che probabilmente avrebbe potuto ambire a qualcosa in più, anche per un comparto audiovisivo degno di nota.

IGN

Il lavoro del team Superbrothers alterna uno stile grafico minimalista a una colonna sonora, realizzata dall'artista Scntfc, estremamente potente, che si adatta davvero perfettamente all'idea di epica spaziale tentando di omaggiare i classici del cinema sci-fi. È certamente uno dei maggiori pregi di JETT: The Far Shore, uno che tuttavia non basta da solo a superare delle criticità strutturali legate alla storia e, in parte, all'esplorazione.

Ed è un peccato, perché l'opera degli autori di Sword & Sorcery EP è in grado di catturare, soprattutto nella prima metà della storia, e offrire un gran numero di spunti affascinanti che, tuttavia, finiscono per essere solo idee non sfruttare a dovere.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo portato a termine l’avventura di JETT - The Far Shore in una decina di ore in versione PlayStation 5, senza tuttavia completare l'analisi di tutti gli esseri viventi e piante esistenti sul pianeta. Il gioco, in arrivo anche su PS4 e PC, usa discretamente il controller DualSense per enfatizzare i movimenti con vibrazioni e microvibrazioni.



Può piacere a chi…

… ama l'idea di esplorare un pianeta sconosciuto

… vuole perdersi in un'ambientazione ricca di spunti e creature

… è affascinato dal contrasto tra lo stile grafico minimalista e la colonna sonora epica



Potrebbe deludere chi…

… preferisce storie più stratificate ed emozionanti

… non ama le ambientazioni fantascientifiche

… non ha voglia di esplorare lo scenario a bordo di un'astronave



JETT: The Far Shore è un gioco consigliato ai maggiori di 7 anni.