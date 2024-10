FC 25, la nuova era del gioco sportivo di EA Sports

Rush risulta così molto più divertente rispetto alla depennata modalità Volta e molto più integrata nell'ecosistema sportivo di EA Sports FC 25 in termini di premi (nella Carriera e in Ultimate Team, per esempio) e componente social (si può giocare da soli o con gli amici). Grandi novità anche per la modalità Carriera, una delle più apprezzate della serie, che offre una personalizzazione più completa oltre a un calciomercato frizzantino con l'aggiunta dell'esperto giornalista sportivo Fabrizio Romano, noto per gli scoop di mercato. Quest'anno Ultimate Team si è preso una bella vacanza: gli aggiornamenti proposti sono marginali (c'è la retrocessione nelle Division Rivals) così come i ritocchi nel sistema di progressione.