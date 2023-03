Dredge: pesca e mistero in un'avventura affascinante

Altri, invece, tentano di esporre temi e idee in modo originale, sfruttando meccaniche di gioco per dar vita a esperienze uniche e accattivanti. Dredge è uno di questi : un'avventura che unisce sapientemente meccaniche intriganti e una storia avvincente all'insegna del mistero.

Ambientato all'inizio del '900, il gioco creato da Black Salt Games per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch ci mette nei panni di un pescatore che vive in un arcipelago criptico. A differenza di molti altri videogiochi incentrati su temi ormai particolarmente comuni, Dredge esplora l'ignoto e la paura attraverso meccaniche di gioco inusuali.

Anziché limitarsi a narrare una storia lineare, Dredge permette al gameplay stesso di parlare e trasmettere i suoi temi in modo sottile ma al tempo stesso potente, offrendo una varietà di missioni e attività secondarie che danno l'opportunità di scoprire nuovi tasselli della storia e dell'ambientazione. Il pescatore può esplorare l'arcipelago, pescare nuove specie di pesci e rivenderle, risolvendo inoltre enigmi ambientali che torneranno utili successivamente. Oltre alle missioni principali, non mancano poi racconti secondari e attività extra che permettono di approfondire le origini del luogo e dei suoi personaggi.

L'arcipelago, infatti, è ricco di dettagli e riferimenti storici, il che contribuisce a creare un'atmosfera autentica e coinvolgente: il pescatore può interagire con vari personaggi (ciascuno con la propria personalità e storia) per scoprire di più sul contesto in cui si svolge l'avventura, ed è proprio grazie a queste interazioni che il gioco si arricchisce di una profondità narrativa capace di catturare l'attenzione e l'interesse. Anche perché molti dei personaggi, con le loro richieste spesso bizzarre, porteranno ad avventurarsi ancora di più nei segreti del luogo, tra aberrazioni che compaiono solo esplorando l'arcipelago quando cala il sole... e misteri capaci di scavare a fondo nelle proprie paure.

IGN

In termini di gameplay, Dredge offre un'esperienza di gioco intuitiva e gratificante, al netto di una ripetitività di fondo delle meccaniche indispensabile per assecondare il senso di scoperta su cui l'opera di Black Salt Games ha incentrato la sua narrazione. Dredge si distingue anche per la sua componente visiva e sonora, con paesaggi marini e ambientazioni costiere realizzati con grande cura e attenzione al dettaglio, con scorci incantevoli impreziositi da una colonna sonora che si sposa perfettamente con l'atmosfera impenetrabile e oscura.

Dredge è un'avventura accattivante che, attraverso meccaniche semplici ma avvincenti e una trama coinvolgente, potrebbe offrire un'esperienza di gioco indimenticabile per chiunque ami le avventure e le storie affascinanti.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Dredge su PC, testando anche la versione per Steam Deck. Per completare la storia è necessario investire circa dieci ore tra i mari dell'arcipelago, ma la possibilità di completare le missioni in modi differenti può aumentare la longevità a seconda dei tentativi che vorrete fare per scoprire di più sui misteri creati da Black Salt Games. Il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.



Può piacere a chi…

… ama i giochi misteriosi e caratterizzati da vari colpi di scena

… apprezza atmosfere inquietanti e suggestive

… è affascinato dall'esplorazione e dalla ricerca di segreti nascosti



Potrebbe deludere chi…

… cerca un'esperienza di gioco puramente basata sulla pesca

… non apprezza un gameplay basato su azioni ripetitive

… vuole risposte chiare e immediate a tutte le domande



Dredge è un gioco consigliato ai maggiori di 12 anni.