Cuphead: The Delicious Last Course, un gustoso dessert per chi ama i videogiochi impegnativi

L'opera prima del team fondato da Chad e Jared Moldenhauer si era fatta notare per la capacità di unire uno stile artistico che strizzava l'occhio ai cartoni animati degli anni '30 a un gameplay particolarmente impegnativo, diventando ben presto un punto di riferimento per la scena indipendente.

Oggi, Cuphead torna su PC e console con un DLC intitolato The Delicious Last Course, che dopo una lunga attesa rispetto ai piani originali della software house canadese, promette di espandere l'esperienza di gioco con un mix di nuovi personaggi e meccaniche, condendo il tutto con nuove ambientazioni, nemici particolarmente impegnativi e il solito, delizioso comparto audiovisivo.

SALVARE MISS CHALICE

la battaglia con il Diavolo in persona,

Miss Chalice

una nuova isola

Pinzimonio Salieri

- Dopo aver archiviatoper i "fratelli tazza" Cuphead e Mugman è tempo di partire per una nuova avventura:, uno dei personaggi già intravisti durante la campagna originale, ha scovato una ricetta che può aiutarla a creare un biscotto con cui riprendere il controllo del suo corpo, abbandonando così la forma spirituale che la tormenta da tempo. Per crearla, però, ha bisogno dell'aiuto dei due protagonisti: Cuphead e Mugman partono così alla volta diper aiutarla e andare in cerca degli ingredienti da affidare allo chefper creare il leggendario biscotto.

Si tratta di un pretesto narrativo con cui la software house canadese vuole spingere i giocatori a esplorare la nuova isola alla base di questo contenuto aggiuntivo, che include una serie di nuovi boss, segreti da scoprire e una manciata di livelli a scorrimento laterale che si erano già intravisti nel gioco originale. Il bello, se vogliamo, è che in

The Delicious Last Course

i giocatori potranno vestire i panni del nuovo personaggio, che potrà prendere il posto di Cuphead o Mugman, equipaggiando un particolare amuleto.

Si tratta di una formula in stile "rischio/ricompensa", perché da una parte

priva i giocatori di vantaggi potenzialmente utili

una serie di meccaniche che solo Miss Chalice è in grado di offrire

(come alcune abilità speciali che possono essere acquistate nel negozio in cambio di una quantità generosa di monete), dall'altra dà accesso a: la nuova protagonista, infatti, offre un quantitativo di salute superiore ai due fratelli e, dal canto suo, è in grado di effettuare un doppio salto, una schivata che funziona anche da "parry" (permettendole di non subire danni da tutti gli oggetti di colore rosa) e un'invulnerabilità totale mentre rotola da una parte all'altra.

Se da una parte si ha l'impressione che le abilità di Miss Chalice abbiano reso il gioco più accessibile, in realtà il livello di sfida studiato dal team è direttamente proporzionale alle peculiarità del personaggio:

i nuovi boss realizzati da Studio MDHR sono incredibilmente impegnativi

e, come da tradizione, caratterizzati da molteplici fasi a difficoltà crescente. Imparare alla perfezione i pattern d'attacco e comprendere al meglio quand'è il momento di attaccare o difendersi può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

UN DLC CORPOSO

la nuova isola include anche un'attività speciale

- Se i boss rappresentano la parte certamente più convincente del contenuto aggiuntivo, The Delicious Last Course è in grado di offrire molto di più: tra livelli simili ai Mausolei del gioco originale, in cui è possibile mettere alla prova le proprie abilità per guadagnare monete da spendere nel negozio in cambio di potenziamenti,(una sorta di puzzle alla base di una missione extra ben congegnata), alcuni segreti sparsi qua e là e, soprattutto, la possibilità di rivivere le sfide originali dalla prospettiva di Miss Chalice.

Con il suo set di mosse molto differente da quello di Cuphead e Mugman,

il nuovo personaggio riesce a rendere "freschi" anche i combattimenti già affrontati in passato

e aumenta di fatto la longevità di un pacchetto che può tenere impegnati i giocatori più abili per qualche ora, ma che riaffrontando tutti i boss e Mausolei nei panni di Miss Chalice può durare molto, molto di più. Coloro fossero affezionati particolarmente al duo originale potrà contare inoltre su alcune armi inedite che rendono l'esperienza ancora più variegata.

Se c'è un aspetto in cui The Delicious Last Course brilla particolarmente, quello è il comparto audiovisivo: la lunga gestazione del contenuto aggiuntivo ha permesso a Studio MDHR di

concentrarsi sulla qualità dei modelli, delle animazioni e della colonna sonora

opere dei fratelli Fleischer

Walt Disney

, dando vita a un pacchetto che sembra uscito direttamente dallee di. The Delicious Last Course è un po' il "Fantasia" della software house con sede a Oakville, con alcuni boss che possono vantare un numero di animazioni sensibilmente superiore a quelle del gioco base.

Il risultato è impressionante e testimonia, se ancora ci fossero dubbi,

l'incredibile maestria del team di sviluppo canadese

Kristofer Maddigan

con questa tecnica di animazione, che brilla anche per merito della colonna sonora realizzata ancora una volta dal batterista, percussionista e compositore: con una selezione che spazia dal jazz al ragtime, passando per le immancabili composizioni in stile big band, l'autore ha creato ancora una volta un mix di tracce eccezionali che ci riportano nel passato e che scandiscono in modo impeccabile le avventure dei tre protagonisti. Se avete amato le atmosfere dell'originale, allora questo DLC saprà certamente conquistarvi.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo portato a termine le avventure di Miss Chalice in Cuphead: The Delicious Last Course su Nintendo Switch modello OLED, completando tutte le sfide in circa sei ore. Per completare la storia di questo DLC servono circa tre ore di gioco effettivo, quanto basta per liberarsi dei boss che custodiscono gli ingredienti da consegnare al cuoco Pinzimonio Salieri, ma il processo di "trial & error" necessario a imparare tutti i pattern di ogni nemico aumenta sensibilmente la longevità del contenuto aggiuntivo.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ha amato l'avventura originale di Cuphead e Mugman e desidera una varietà ancora maggiore… adora le sfide e non ha paura di ripetere decine e decine di volte un singolo combattimento… vuole immergersi nuovamente negli anni '30 grazie allo splendido comparto audiovisivo… preferisce esperienze più semplici e rilassanti… non ha gradito lo stile estetico e le musiche del gioco originale… sperava in un vero e proprio sequel ricco di novitàCuphead: The Delicious Last Course è un gioco consigliato ai giocatori dai 7 anni in su.