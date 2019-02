Crackdown 3: azione esplosiva in compagnia di Terry Crews

Come sappiamo Crackdown 3 nasce per rispondere alla domanda “Come potremmo utilizzare il cloud computing nei videogiochi?” la risposta si è fatta attendere molto tempo e forse ha perso anche parte della sua importanza, di sicuro non riguarda la modalità single player, dove sappiamo già che la decantata distruzione totale non è presente, ma partiamo da qua.



Dieci anni dopo i fatti di Crackdown 2 (del quale potete anche non sapere niente prima di iniziare a giocare) un attacco terroristico non meglio identificato rende inutilizzabile gran parte della tecnologia mondiale (o degli Stati Uniti, tanto nei film d’azione succede tutto là), i rifugiati cercano riparo nella città di New Providence che non solo è magicamente rimasta illesa, ma sembra offrire un ambiente idilliaco in cui ripartire da zero. Dietro a tutto c’è ovviamente la più classica delle multinazionali cattive, la TerraNova WorldWide, che dietro la maschera del bene comune sta compiendo strani esperimenti e tiene in pugno la città con la sua gang di criminali, scienziati pazzi e guerrafondai vari. Ovviamente toccherà all’Agenzia risolvere le cose nell’unico modo possibile: spaccando tutto. Il tutto è raccontato con pochissime scene di intermezzo che sfruttano il motore del gioco e alcune illustrazioni che ricordano un po’ i fumetti degli anni ’90 (scelta coerente, se non altro).



Il sistema di combattimento è senza dubbio divertente: ci sono un sacco di armi, un sacco di gente a cui fare male, pezzi auto che volano e fucili in grado di creare buchi neri e altre amenità, però gli incarichi sono troppo ripetitivi e tutto sa di già visto, anche visivamente, nonostante una buona profondità visiva. Ogni azione che faremo andrà a incrementare la nostra capacità di uso delle armi da fuoco, degli esplosivi, della guida (anche se le auto non le userete mai, se non come proiettili, fidatevi) o del corpo a corpo, sbloccando abilità e oggetti aggiuntivi. L’agilità invece andrà potenziata collezionando dei globi verdi sparsi in giro per la mappa.



Tutta la storia può essere affrontata in compagnia di un amico (e lui può anche giocare via PC), anche se nei nostri test abbiamo incontrato alcuni problemi di bilanciamento proprio scontrandoci contro un boss che si è rivelato praticamente impossibile affrontato in coppia.