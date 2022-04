Con il processore M1, Apple porta iPad Air nella quinta generazione

Nonostante i tentativi della concorrenza, anche con prodotti eccellenti, nella nostra esperienza l’iPad resta insuperato come “piccolo schermo” di casa. Immediato e veloce, lo usiamo – passando da un modello al successivo - da quando è uscito il primo iPad nel 2011 e da allora si sarà “incartato” al massimo 5 volte in 10 anni.

Senza enormi clamori, è arrivato

iPad Air di quinta generazione

A parte il nuovo colore blu, sono quasi indistinguibili

: Apple ha smesso da anni di “numerare” i suoi tablet, anche perché messo vicino al precedente Air le differenze estetiche sono proprio pochine.. Stesso schermo da 10,9” con gli angoli “squadrati” e cornice ridotta al minimo.

IGN

Esaminando le caratteristiche tecniche, segnaliamo che

la fotocamera anteriore passa a 12 Megapixel

La novità principale è l’arrivo del nuovo processore M1

, mentre quella posteriore (sempre 12 Mp) è identica a quella dell’iPad Air di quarta generazione. Schermo, doppio altoparlante stereo e sensore per le impronte nel tasto di accensione: non ci sono molte differenze, ma d’altra parte anche sui tablet vige il motto “squadra che vince non si cambia”., che sostituisce l'A14 Bionic e garantisce una potenza quasi doppia. Il M1 è lo stesso processore, di progettazione Apple su architettura ARM, che ha esordito su Macbook Air, Macbook Pro da 13" e Mac Mini nel 2020, è arrivato su iPad Pro l'anno scorso e, opportunamente potenziato con le versioni più performanti Pro, Max e Ultra, sta pian piano andando a sostituire le CPU Intel da tutta la gamma dei computer della mela.

IGN

Un processore in effetti quasi "esagerato" per un tablet, infatti lanciando vari programmi di test dell’hardware

ci siamo effettivamente resi conto che le performance migliorano notevolmente

. C’è anche da dire che per l’utilizzatore “medio” di tablet sarà veramente difficile notare a occhio nudo quel secondo in meno necessario a lanciare i giochi più esigenti e pensanti, oppure l’assenza di quell’attimo di pausa montando un video 4K.

Il tablet di Apple, insomma, funzionava alla grande anche con la generazione precedente, e la nuova versione è essenzialmente un “aggiornamento” che permette ai nuovi acquirenti di avere un hardware più veloce.

Ha poco senso buttare via l’iPad Air di quarta generazione per correre a comprare il nuovo iPad Air 2022

, ma allo stesso tempo avrebbe ancora meno senso comprare la versione precedente visto che il prezzo è praticamente identico.

IGN

Parlando di costi,

esistono due versioni: da 64 GB (700 euro), e 256 GB (869 euro)

. A entrambe vanno aggiunti circa 200 euro se volete la versione “cellular” con connessione 5G, sia con scheda Sim o con Sim virtuale. Peccato non esista più la versione da 128 GB, sparita nella quinta generazione. Rimanendo in casa Apple, il Mini iPad da 64 GB costa 559 euro, mentre il “vecchio” iPad standard (processore Bionic A13) costa nella stessa versione 64 GB, 389 euro. Per il Pro, si parte da 900 euro (128 GB, il “taglio” più piccolo). Facile quindi notare che l’iPad Air si inserisce esattamente a metà nella gamma dei tablet iPad di Apple.

Lo abbiamo utilizzato per giocare, lavorare e guardare serie TV:

la batteria dura un giorno e mezzo con un uso intenso e continuo

, e la ricarica si completa in due-tre orette. Lo schermo, sebbene non sia il “super” retina degli iPad Pro, è comunque di ottimo livello con immagini che hanno poco da invidiare al fratello maggiore.

IGN

Nota positiva sulle periferiche aggiuntive: sono compatibili quelle della famiglia Air, quindi tastiera-cover e pencil di seconda generazione. Nota dolente, come al solito per

le periferiche firmate Apple, costano parecchio

. La Apple Pencil 135 euro, la Magic Keyboard 339 euro – ma c’è la Folio che costa 199 euro (non la Smart base, che non è compatibile con gli Air di quarta e quinta generazione).

Se avete un tablet che ormai stenta a stare al passo con giochi e software esigente e affamato di potenza, insomma, iPad Air è esattamente il prodotto che state cercando per un utilizzo intenso e semiprofessionale, con un costo a partire da 700 euro.