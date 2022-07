Capcom Arcade 2nd Stadium, una raccolta per "costruirsi" una sala giochi virtuale in casa

L’etichetta di Osaka ha accompagnato la nascita, la crescita e l’esplosione dell’ondata giapponese, capace di dettare legge per almeno vent’anni. Con Capcom Arcade 2nd Stadium si ha di nuovo l’occasione per viaggiare nel passato: un salto nello spaziotempo che porta agli anni ’80 e ’90 , quelli delle sale giochi piene di fumo e di schermi luminosi, di colori e suoni, di avventure e sfide.

L’idea è la stessa già sperimentata, con successo, nel 2021 con il primo Capcom Arcade Stadium. Un download gratuito, disponibile su tutte le console di questa generazione e di quella precedente, apre le porte alla sala giochi virtuale di Capcom.

I cabinati, i giochi nei cassoni di legno, sono già tutti lì… va solo acquistato il diritto a giocarci. I

trenta giochi selezionati

SonSon

Hyper Street Fighter II

un pagamento una tantum, che poi concede partite illimitate da soli o in compagnia in multiplayer locale

, dadel 1984 (già a disposizione senza tirare fuori un euro) adel 2002, possono essere acquistati singolarmente. Il prezzo, per ciascuno, è di 3,99 euro:, non essendo prevista alcuna modalità online. La rete viene in realtà sfruttata per imbastire una serie di classifiche basate sui punteggi oppure sui tempi di completamento o su altri criteri.

I giochi disponibili in Capcom Arcade 2nd Stadium

sono riproposti in maniera inalterata rispetto alle versioni originali

sfide specifiche

solleticare la curiosità e spingono i più competitivi a mettersi continuamente alla prova

: siamo insomma di fronte a delle eccellenti emulazioni, ma a nulla più di questo. Dellepensate per ogni gioco e quelle più classiche legate alle classifiche tradizionali, aiutano a

IGN

Nonostante non si sia intervenuti sull’aspetto estetico o sulle funzioni interne ai giochi,

Capcom conferma in questa seconda uscita tutti gli strumenti già messi a disposizione un anno fa

salvare la situazione e posizione

scelta dei livelli di difficoltà e anche della velocità di gioco

riavvolgere la partita

si può anche attivare l’invincibilità

. C’è quanto chiunque si aspetterebbe dalla riproposizione di giochi di altre epoche: possibilità diin qualsiasi momento,, opzione pere fingere di non aver mai commesso quell’errore determinante. Volendo, opzione da scaricare gratuitamente.

La scelta non manca e tra sparatutto e picchiaduro a incontri, giochi d’azione pieni di piattaforme o di combattimenti, si casca quasi sempre in piedi

Darkstalkers

Street Fighter Zero

Black Tiger

Tiger Road

. I nomi non sono sempre altisonanti come quelli di Capcom Arcade Stadium, ma ci sono comunque titoli importanti e alcune perle imperdibili, da scoprire o riscoprire. Sotto i riflettori tendenzialmente ci finiscono due serie di picchiaduro uno-contro-uno, quella die quella di, entrambe presenti con ben tre esponenti, tutti consigliati. Ma non sottovalutate, portabandiera di una versione evoluta del modo di fare videogiochi degli anni Ottanta.

Spettacolari e ancora altamente godibili anche

Magic Sword

The King of Dragons

Eco Fighters

Three Wonders

Mega Man

, il punto d’incontro tra il fantasy occidentale e l’azione brutalmente arcade tipica di tanti classici di Capcom. Promosso anche lo sparatutto a tema ecologicoe il tris di(uno sparatutto, un cosiddetto run'n'gun e un puzzle game). Sconsigliamo invece di farsi convincere dagli occhioni dolci dei due giochi di, prescindibili ieri e dimenticabili oggi.

Chi volesse buttare il cuore oltre l’ostacolo e certificare la propria melancolia galoppante, può

procedere con l’acquisto dell’intero pacchetto di trenta giochi, proposto a 39,99 euro

. Perché alla fine, se puoi avere una sala giochi tutta per te (per quanto virtuale)… ha senso opporre resistenza?





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ha passato mattinate e pomeriggi nelle sale giochi o coi coin-op… vuole studiare una parte della storia dei videogiochi… cerca uno stile di gioco essenziale ma ancora entusiasmante… cerca versioni rimasterizzate e tirate a lucido dei classici… vuole giocare online con i propri amici… si aspetta di trovare extra e approfondimenti (del tutto assenti)Capcom Arcade 2nd Stadium è un gioco consigliato ai maggiori di 12 anni.