Xbox risponde a PlayStation: 14 nuove esclusive in arrivo

Con Sony che, in attesa di PS5, punta a chiudere alla grande il ciclo vitale di PS4 con il nuovo gioco del creatore di Metal Gear e tutto il mondo dei videogiochi in fermento per l'avvento dello streaming con Google Stadia in prima linea, Microsoft è pronta a dire la sua durante l'E3 2019, la fiera più importante del mercato che si terrà a Los Angeles nella seconda settimana di giugno.



Lo farà, è cosa certa, svelando i suoi piani per Project xCloud, la sua personale piattaforma di streaming, e strizzando l'occhio alla nuova generazione di console Xbox, ma anche, lo scopriamo oggi, mostrando ben 14 videogiochi in esclusiva:



"Abbiamo appena finito le nostre prove per l'E3. Ho buone sensazioni per la conferenza, abbiamo tanto da mostrare. Quest'anno ci sono 14 giochi di Xbox Game Studios da svelare, più giochi first party di quanti nei abbiamo mai mostrati in precedenza allo show. Sarà divertente", ha anticipato in un tweet Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox.



Oltre a Gears 5 e Halo Infinite, l'azienda di Redmond ha quindi in ballo un bel po' di sorprese: continuate a seguirci per scoprire i piani di Xbox!