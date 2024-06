Xbox Keystone, la console per il "cloud" cestinata da Microsoft compare in rete

Tra gli aspetti più interessanti delle foto allegate al brevetto spicca la conferma di un tasto dedicato all'abbinamento a dispositivi Bluetooth, per consentire di utilizzare controller (e verosimilmente altre periferiche, come cuffie wireless) per giocare in streaming, mentre sul retro la piattaforma dedicata allo streaming avrebbe offerto una porta Ethernet per poter utilizzare una connessione cablata, un'uscita HDMI per il collegamento al televisore o a un monitor, e la classica porta bipolare presente in ogni Xbox con alimentatore integrato.