Usa: giocatore trasforma l'originale Xbox in una console portatile

L'autore, un artigiano con la passione per i videogiochi e per il cosiddetto "reverse engineering", ha documentato l'intero processo sulle pagine di Twitter/X, condividendo il percorso che ha portato alla trasformazione della console lanciata nel 2001 da Microsoft in una piattaforma da gioco portatile perfettamente funzionante. L'elemento più importante, nonché quello che ha richiesto maggior tempo per individuare una soluzione compatibile con i piani del giocatore, riguarda la scheda madre originale di Xbox, rimpicciolita sensibilmente per essere ospitata all'interno di un alloggiamento facilmente trasportabile.