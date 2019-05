Xbox e Nintendo: nuova stretta di mano in arrivo con Forza Street

Dopo il debutto di Cuphead su Switch, a quanto pare la collaborazione tra Microsoft e Nintendo continuerà con l'arrivo di Forza Street sulla console ibrida giapponese.



Nel codice sorgente del gioco disponibile da qualche settimana su Windows 10 e in arrivo prossimamente iOS e Android, infatti, è stata scovata una traccia di una versione per Nintendo Switch.



Questo vuol dire che con molta probabilità il racing game, una variante basata sulle corse clandestine dell'apprezzata saga marchiata Xbox, sarà presto disponibile anche per gli appassionati della casa di Super Mario.



Quella tra Microsoft e Nintendo è un'amicizia nel nome dei "videogiochi senza bandiera" che ha dell'incredibile. E chissà, magari aprirà anche al debutto degli iconici personaggi Nintendo anche sulle console della famiglia Xbox: all'E3, la fiera più importante del settore che si terrà a giugno, ne vedremo delle belle!