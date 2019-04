Nintendo: il 3DS è al capolinea?

Non c’è una dichiarazione ufficiale da parte del produttore giapponese, ma un’analisi sull’ultima relazione agli investitori mostra che Nintendo non ha in cantiere alcun gioco prodotto internamente per la sua console portatile, lasciando così il 3DS (insieme alla sua versione extralarge 3DS XL e al più economico 2DS) ai soli produttori di videogiochi esterni.



L’abbandono progressivo era inevitabile ora che gli sforzi di Nintendo sono focalizzati sulla console ibrida Nintendo Switch lanciata nel 2017, ma non per questo ci si può aspettare che il 3DS venga abbandonato del tutto: presente sul mercato dal 2011, la console è stata capace di totalizzare vendite per oltre 75 milioni di unità, e la sua popolarità - specialmente nel segmento dei giovanissimi - resta sempre molto alta, a dispetto di una base tecnologica ormai decisamente sorpassata.



Sembra a questo punto evidente che la strategia della società di Kyoto sia quella di puntare tutto su Nintendo Switch: si chiacchiera da tempo di una nuova versione (che però non sarà presentata all’E3 2019), con la quale Nintendo potrebbe aggredire la fascia bassa del mercato con una console più economica, compatta e robusta, focalizzata sul gioco in mobilità. Un vero e proprio successore per il glorioso 3DS, destinato alla pensione.