Nintendo Switch, smentita la presentazione del nuovo modello all'E3 2019

Da settimane si vocifera del possibile annuncio da parte di Nintendo di un nuovo modello di Switch, la console ibrida che potrebbe essere riproposta in una versione "economica" per abbracciare una nuova fetta di pubblico.



Secondo le ipotesi più accreditate, Nintendo avrebbe in serbo la presentazione della nuova console in occasione della conferenza Direct all'E3 2019 di giugno.