Xbox conferma il nuovo evento Developer Direct: ci sarà il gioco di Indiana Jones

Se le voci dalla Spagna avevano già confermato che l'evento Xbox Developer Direct di gennaio 2024 sarebbe stato incentrato su Avowed, nuovo gioco di ruolo fantasy realizzato dagli studi Obsidian Entertainment, di certo erano in pochi ad aspettarsi che il videogame dedicato al celebre archeologo creato da George Lucas potesse mostrarsi durante lo showcase.

Microsoft ha confermato che il nuovo Developer Direct si terrà il 18 gennaio alle ore 21:00 e offrirà un assaggio del nuovo progetto realizzato dallo studio MachineGames, software house svedese che negli ultimi anni ha lavorato alla saga di Wolfenstein: l'azienda dedicherà più di 10 minuti alla presentazione di una versione preliminare del gioco, offrendo alcune indicazioni su com'è nato il progetto, svelando l'ambientazione e cosa aspettarsi dalla trama dell'avventura, ma soprattutto mostrando il primo video di gameplay ufficiale.

La presentazione di Indiana Jones avverrà dunque a circa tre anni dal primo teaser ufficiale, presentato da Microsoft, Bethesda e Lucasfilm Games nel 2021: da allora, l'avventura di Indy è sparita dai riflettori, segno che probabilmente il progetto si trovasse in uno stadio embrionale. È lecito credere che il team di MachineGames abbia ormai raggiunto una fase avanzata dello sviluppo e che il gioco possa esordire nei prossimi mesi, probabilmente a cavallo tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025.

Durante l'evento Xbox Developer Direct, Microsoft darà anche spazio a Obsidian Entertainment (che mostrerà un nuovo video del suo gioco di ruolo fantasy, Avowed), Oxide Games (studio composto da veterani del genere strategico, che mostrerà un nuovo video di gameplay di Ara: History Untold) e soprattutto Ninja Theory: lo studio britannico offrirà ai fan di Hellblade un nuovo assaggio del seguito Senua's Saga: Hellblade 2, uno dei giochi più attesi del 2024 dai possessori di PC e Xbox. Al termine della presentazione ci sarà spazio per un evento separato riservato ai giocatori di The Elder Scrolls Online, che potranno scoprire di più sulla prossima espansione che li accompagnerà nell'anno appena iniziato.

Non è da escludere, tuttavia, che durante l'evento principale proposto dalla casa americana, possano arrivare nuove sorprese da parte di Xbox: le voci provenienti dalla Spagna, per quanto non corrispondenti del tutto all'annuncio di Microsoft, parlavano di una partecipazione degli autori di Towerborne e di un lancio a sorpresa del nuovo progetto di Double Fine Productions, mentre stando alle ultime novità Xbox Games Studios potrebbe prepararsi a distribuire su altre piattaforme due giochi first-party come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush. Di sicuro, non ci saranno i giochi di Activision Blizzard King: la società americana promette nuovi eventi nel corso dell'anno per accogliere a dovere il publisher nella famiglia Xbox.