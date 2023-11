The Game Awards: Xbox promette grandi annunci agli "Oscar dei videogiochi"

Si avvicina uno dei momenti più attesi da parte dei videogiocatori: il prossimo 7 dicembre si terrà infatti la cerimonia dei The Game Awards 2023 , edizione annuale della "notte degli Oscar" dei videogame che, oltre a premiare i titoli che si sono distinti durante l'anno, offrirà anche qualche anticipazione sui progetti in arrivo dal 2024 in poi .

Oltre a festeggiare i migliori videogame del 2023, la kermesse condotta dal giornalista Geoff Keighley ospiterà alcuni annunci dedicati ai giochi che vedremo a partire dal prossimo anno.

Importante, in tal senso, la conferma della presenza di Xbox: dopo l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, il colosso deve continuare a premere sull'acceleratore per cercare di inviare un segnale deciso a chi ha dato fiducia al suo marchio dal lancio delle console Xbox Series X/S, o a chi guarda con interesse a un ecosistema sempre più vasto che ruota attorno al servizio Xbox Game Pass.

Microsoft è cosciente di ciò e ha deciso di confermare ufficialmente la sua presenza ai The Game Awards 2023 di dicembre con un'email inviata a tutti i suoi utenti: nel messaggio, l'azienda di Redmond ribadisce che svelerà nuovi dettagli su alcuni dei titoli previsti per il 2024, ed è lecito credere che tra i protagonisti della serata possa esserci spazio per Baldur's Gate III, il cui esordio dovrebbe avvenire il prossimo mese, e soprattutto per Senua's Saga: Hellblade II, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Avowed, Ara: History Untold e Towerborne, titoli già confermati da Xbox per un lancio entro la fine del prossimo anno.

Allo stesso tempo, è probabile che Microsoft possa voler sfruttare una vetrina così importante per svelare nuove produzioni in sviluppo presso Xbox Game Studios, così da cercare di alimentare l'interesse nei confronti della sua divisione gaming nel tentativo di attirare nuovi abbonati alla piattaforma Game Pass.

D'altronde, l'annuncio recita: "Unisciti a noi per una serata di vincitori, annunci Xbox e molto altro ancora: festeggia i migliori giochi dell'anno e i grandi vincitori in diretta ai The Game Awards il 7 dicembre insieme a importanti annunci e altre notizie su Xbox da non perdere"; non è da escludere, dunque che l'azienda americana voglia sorprendere i suoi fan con qualche annuncio a sorpresa.