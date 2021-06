Videogiochi: un’arma di Destiny si trasforma in un tostapane

Una tra queste, il fucile a fusione Jötunn, è stato ribattezzato "tostapane" dalla community del gioco proprio per la sua forma squadrata. Ebbene, Bungie ha finalmente deciso di lanciare sul mercato l’elettrodomestico che celebra l’arma esotica. L’azienda ha voluto mantenere la promessa fatta durante l'evento di beneficenza GCX dell'anno scorso, i cui fondi vengono da tempo destinati al St. Jude’s Hospital in Tennessee, che si occupa del trattamento dei tumori infantili e delle malattie pediatriche più difficili, debuttando con il tostapane giusto in tempo per l’edizione di quest’anno.

Bungie aveva infatti fissato l'obiettivo di produrre l’elettrodomestico se la community di Destiny avesse raggiunto l'obiettivo di donazione di 777.777,77 dollari durante il livestream a sostegno del GCX dello scorso anno. Come tutti i tostapane, lo Jötunn Toaster tosta il pane, ma in perfetto stile Destiny, riporta il noto logo del gioco sulla parete frontale. I giocatori potranno acquistarlo al prezzo di 84,99 dollari, dopo aver effettuato il pre-ordine con una data di spedizione prevista dal 2 dicembre ai primi giorni del prossimo anno.

Il 10% dei profitti derivati dalla vendita dei tostapane sarà donato dunque al St. Jude Children's Research Hospital. Inoltre, gli acquirenti riceveranno anche un porta panini a tema Jötunn e un emblema di gioco per Destiny 2. Ad alcuni potrà il prezzo del prodotto potrà sembrare elevato, ma Bungie ha voluto rimarcare l’investimento fatto soprattutto per l’evento di beneficenza e dunque il significato solidale legato all’acquisto dell’elettrodomestico.



