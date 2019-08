Videogiochi: tornano le corse clandestine con Need for Speed Heat

Il 2019 sarà nuovamente l'anno di Need for Speed, la popolare serie di giochi di guida sviluppata da Ghost Games sotto l'egida di Electronic Arts: la casa americana ha presentato ufficialmente il nuovo capitolo in arrivo nei prossimi mesi, che prenderà il nome di Need for Speed Heat e riporterà la saga racing ai fasti di un tempo.



Al centro del progetto ci saranno nuovamente le corse clandestine, che si alterneranno alle competizioni legalizzate disponibili durante il giorno: al calar delle tenebre, le strade di Palm City diventeranno teatro di pericolosi inseguimenti tra i bolidi personalizzabili e le auto della polizia, i cui agenti corrotti braccheranno senza sosta (e senza regole!) il personaggio controllato dal giocatore.



In attesa di scoprire il gameplay ufficiale di Need for Speed Heat, che sarà svelato da Electronic Arts alla Gamescom 2019 di Colonia la prossima settimana, vi lasciamo in compagnia del primo trailer ufficiale che conferma l'esordio su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il prossimo 8 novembre.