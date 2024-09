Videogiochi: youtuber percorre 7mila passi per raggiungere l'Hrothgar Alto di Skyrim

Sfortunatamente, non è riuscito a valicare la quota con gli agognati 7mila passi, ma ha varcato le porte dell'Hrothgar Alto intorno ai 5.630 metri, proseguendo poi sul sentiero, visto la montagna in realtà sale molto più in alto. Alla fine ha raggiunto la cima superando gli 8mila passi e, dopo una serie di calcoli, ha dedotto che il viaggio è stato di circa 7mila, così come previsto. Non avrà ottenuto appieno il risultato sperato, ma certamente lo youtuber ci avrà guadagnato in benessere facendo un po' di sano movimento mentre giocava ai videogiochi.