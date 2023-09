The Elder Scrolls torna a sorpresa con un gioco per smartphone

Mentre i lavori di sviluppo dell'atteso gioco di ruolo The Elder Scrolls VI sono appena iniziati, Bethesda sembra non aver alcuna intenzione di fermarsi: così, archiviata l'uscita dell'avventura fantascientifica Starfield , lo studio americano ha distribuito a sorpresa un nuovo spin-off della sua saga fantasy, intitolato The Elder Scrolls: Castles e comparso da qualche ora sul negozio per dispositivi mobile Android.

Costruito sulla falsariga di Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Castles è un episodio per smartphone e tablet che permette al giocatore di dar vita a una dinastia e creare il proprio castello.

Si tratta dunque di uno spin-off per dispositivi mobile che permette di controllare i propri sudditi attraverso le generazioni, con la possibilità di far crescere la propria famiglia e vedere salire al trono nuovi sovrani. Prendendo in prestito alcune meccaniche di gameplay da Fallout Shelter, sarà possibile nominare gli eredi e mantenere l'ordine per aiutare il proprio regno a prosperare. The Elders Scrolls: Castles include anche missioni caratterizzate da "classici nemici di The Elder Scrolls", che prevedono la raccolta di oggetti preziosi per far crescere il regno.

Il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente da Bethesda, che si è limitata a pubblicarlo senza troppi proclami in versione Accesso Anticipato sulle pagine di Google Play Store, ma è lecito credere che lo studio possa presto condividere novità sul lancio per dispositivi mobile iOS. Non è da escludere, inoltre, che in caso di successo The Elder Scrolls: Castles possa arrivare anche su PC, Nintendo Switch e altre piattaforme, così da rendere l'attesa nei confronti di The Elder Scrolls VI (previsto non prima del triennio 2026/28) un po' più dolce.