Videogiochi, Super Mario torna su Nintendo Switch

Il 2019 dei videogiochi ingrana la marcia e comincia a sfornare i suoi primi grandi titoli: questa settimana arrivano nei negozi fisici e digitali un bel po' di giochi interessanti, tra cui spiccano New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch e Hitman HD Enhanced Collection per PS4 e Xbox One. Scopriamo insieme tutti i giochi che debutteranno nei prossimi giorni:



Lunedì 7 gennaio



- Pikuniku per PC e Switch



Giovedì 10 gennaio



- Bury me, my Love per PC e Switch

- Double Cross per PC e Switch

- Everything per Switch

- Aftercharge per PC e Xbox One



Venerdì 11 gennaio



- Tales of Vesperia: Definitive Edition per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior per 3DS

- New Super Mario Bros. U Deluxe per Switch

- Hitman HD Enhanced Collection per PS4 e Xbox One