Usa: i videogiochi sono uno strumento utile ai bambini in estate

Quinn svela che i genitori dovrebbero stabilire regole e linee guida per garantire ai propri bambini la migliore esperienza di gioco e che "proprio come ogni forma di intrattenimento, si pensi a film, libri o programmi televisivi, non tutti i videogiochi sono adatta a ogni fascia di età". In risposta al panico generato dal numero sempre crescente di videogiochi nei primi anni '90, infatti, è stato istituito un comitato di classificazione autoregolato per determinare l'età appropriata per i videogiochi, determinati da fattori quali azione, linguaggio e temi.