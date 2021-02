Videogiochi: streamer completa Hades usando un melograno come controller

Di idee strampalate, il web è pieno, specie quando si parla di videogiochi. Sono numerosissimi, infatti, gli esperimenti messi a punto dai giocatori, pur di dare un po' di brio alle proprie sessioni di gioco. Sì annovera certamente come una delle più bizzarre la trovata di uno streamer, il quale ha completato una partita di Hades usando solo un melograno come controller .

Il frutto fa la sua comparsa nel videogioco di successo di Supergiant Games come un potente oggetto in grado di fornire alcune abilità al personaggio, ispirato chiaramente alla mitologia greca. Questo spunto ha dato a Dylan Beck l'idea per creare un controller adatto al roguelike.

Nel video pubblicato su YouTube, lo streamer utilizza dieci pezzi di melograno, collegati a un circuito stampato MakeyMakey (un dispositivo che consente di trasformare qualsiasi elemento in una sorta di controller grazie a dei sensori) e fissandolo al proprio braccio.

"Il mio braccio sarà collegato al MakeyMakey tramite il filo di terra", ha spiegato Beck nel video, "quando andrò a toccare uno dei pezzi del melograno, creerò un anello tra me, il frutto e il circuito stampato, inviando degli input al gioco".

Nelle immagini, Beck assembla il controller e tenta dunque di portare a termine la partita. I tentativi iniziali non hanno avuto successo, ma dopo una settimana di duro allenamento, tra semi e spremute non programmate, Beck è stato in grado di battere il boss finale.

Lo streamer era già noto alla community per aver completato giochi con insoliti controller personalizzati, utilizzando strumenti da cucina come setacci o padelle.

