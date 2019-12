Videogiochi: si gioca male e con scarsi risultati se si viene insultati

I videogiochi richiedono tempo e pazienza per essere assimilati. Alcuni conferiscono delle ricompense solo dopo lunghe sessioni, in cui la concentrazione deve essere costantemente al massimo. Quindi guai a distrarre i giocatori durante una partita, specie se si tratta di critiche gratuite. Lo rivela una ricerca statunitense che ha mostrato come i risultati di alcune partite si siano rivelati deludenti dopo che i gamer erano stati soggetti di insulti.