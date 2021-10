Videogiochi: ritrova a una fiera, dopo 20 anni, il suo Game Boy perduto

Come molti giocatori sapranno, il Game Boy di Nintendo detiene ancora il primato come una delle maggiori icone del gioco portatile. Con così tanti ricordi e giochi legati a questa piccola console tascabile, non c'è da meravigliarsi che tante persone le conservino per anni al pari di piccoli tesori. Purtroppo capita però che dispositivi così "anziani" possano rompersi o addirittura andare perduti. È ciò che è successo al proprietario di un Game Boy Color che pensava di aver smarrito, per poi ritrovarlo casualmente a una Gaming Covention vent'anni dopo .

L'utente Reddit 2scott2handle ha così raccontato in rete di ciò che gli era successo durante la convention TooManyGames al Greater Philadelphia Expo Center di Oaks, in Pennsylvania. Mentre si aggirava tra gli stand dell'area retrogaming, l’uomo si è imbattuto in un amico familiare. Dopo aver preso tra le mani un Game Boy Color blu, ha riconosciuto immediatamente la sua console smarrita che aveva persino il suo nome ancora segnato in superficie.

"Confesso di essere rimasto sorpreso quando l'ho preso. Ho mostrato alla signora dello stand la mia carta d'identità e tutto il resto e lei ha affermato che si era trattato certamente di un potere superiore", ha raccontato Scott.







Segno del destino, dunque, dato che un altro utente ha commentato il racconto pubblicando un videoclip che lo riprendeva davanti la bancarella in procinto di comprare la console portatile prima del suo vero proprietario. Alcune cose trovano davvero il modo di ritornare dai loro affezionati proprietari, come in un bel videogioco a lieto fine.

