Videogiochi, ritornano le battaglie aeree di Ace Combat

Il 2019 dei videogiochi continua a farsi strada con dei titoli davvero interessanti. Questa settimana tocca a due grando ritorni: quello delle battaglie aeree di Ace Combat 7: Skies Unknown, combatibile anche con PlayStation VR, e quello a base di samurai e demoni di Onimusha con la rimasterizzazione del primo capitolo. Scopriamo insieme tutti i giochi che debutteranno nei negozi dal 14 al 20 gennaio:



Martedì 15 gennaio



- Onimusha: Warlords per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Smash Hit Plunder per PS4 (PS VR)

- Vane per PS4

- The Walking Dead: The Final Season - Episodio 3 per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Smoke and Sacrifice per PS4 e Xbox One

- Assassin's Creed Odyssey: L'eredità della Prima Lama - Eredità oscura per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 17 gennaio



- Hell Warders per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Octahedron per Switch

- The Office Quest per Switch

- The Shrouded Isle per Switch

- Dying: Reborn per Switch

- Feudal Alloy per PC e Switch

- YIIK: A Post-Modern RPG per PC, PS4 e Switch

- Breach per PC (Steam Early Access)



Venerdì 18 gennaio



- Ace Combat 7: Skies Unknown per PS4 (PS VR) e Xbox One

- Travis Strikes Again: No More Heroes per Switch

- Senran Kagura Burst Re:Newal per PS4